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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Turhan: '(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Dünya mazlumlarının hamisi, zalimlerin ise korkulu rüyası oldu' - ELAZIĞ Haberi

Turhan: '(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Dünya mazlumlarının hamisi, zalimlerin ise korkulu rüyası oldu' - ELAZIĞ Haberi

Turhan: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Dünya mazlumlarının hamisi, zalimlerin ise korkulu rüyası oldu" - ELAZIĞ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'nın vatandaşları selamlaması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'nın konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın vatandaşları selamlaması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın konuşmasıELAZIĞ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Elazığ 'ın tarihin, Fırat'ın ve yiğit insanların kenti olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı yetkiyi vatandaşlara hizmet etme yolunda kullandığını belirten Turhan, "Vaatlerini her zaman yerine getirdi, sizleri aldatmadı. Her zaman sizlerin yanında oldu. Sizler onu lider yaptınız." dedi.
Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya karşı dik durduğunu, dünya mazlumlarının hamisi, zalimlerin ise korkulu rüyası olduğunu dile getirdi.Son 17 yılda yapılan 14 seçimde Elazığ 'ın görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini anlatan Turhan, "İnşallah 31 Mart’ta da Allah'ın izniyle sandıkları patlatacak." diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, belediye başkan adayları için güçlü bir destek beklediklerini söyledi.

Elazığ 'dan büyük bir başarıyla çıkacaklarından emin olduklarını aktaran Usta, " Elazığ 'a güveniyoruz. Elazığ 'ı büyük bir başarıyla başkanlarımıza emanet edeceğiz." şeklinde konuştu.

Mazlum Allah 

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