Turan: 'Allah başımızdan Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin' - ÇANAKKALE
Turan: "Allah başımızdan Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin" - ÇANAKKALE - Toplantıdan detaylar. - Bülent Turan'ın konuşması."Allah başımızdan Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin" - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Allah başımızdan Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin. Onun gibi siyasi öngörülü liderler hep muhalefette olsun ki, bizler daha rahat iktidarda olalım. Daha rahat yolumuza devam edelim"ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Allah başımızdan Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin. Onun gibi siyasi öngörülü liderler hep muhalefette olsun ki, bizler daha rahat iktidarda olalım. Daha rahat yolumuza devam edelim." dedi. Turan, partisinin Çanakkale İl Başkanlığınca Polis Deniz Evi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, 24 Haziran Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin büyük bir başarıyla tamamlandığını söyledi.
Bu başarıyı attırarak devam ettireceklerini ifade eden Turan, bunun için çalışmalara aralıksız olarak başlayacaklarını anlattı.Bülent Turan, bugün basın toplantısı ile seçim değerlendirmesi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesini değerlendirerek, şöyle konuştu:"Allah başımızdan eksik etmesin. Onun gibi siyasi öngörülü liderler hep muhalefette olsun ki, bizler daha rahat iktidarda olalım. Daha rahat yolumuza devam edelim. Seçim kampanyasında demiştik ki, 'Muharrem İnce azıcıkta oy arttırırsa vazgeçmez liderlikten' demiştik. Ve yine demiştik ki, Kılıçdaroğlu'na 'kendisi vazgeçmez' demiştik. 'İzleyin tiyatroyu' demiştik. İlk sahneyi bugün izledik. Ama daha tiyatro yeni başlıyor. Ne Muharrem vazgeçer. Ne Kılıçdaroğlu vazgeçer. Erdem herkeste bulunmaz. Başarısız olanın istifası da bir erdemdir. Kılıçdaroğlu'ndan biz istifa etmesini asla beklemiyoruz. O çünkü erdemli insanların tavrıdır. O yüzden istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'nu, yazın bir tarafa zaman içerisinde partisi, muhalefeti zorla istifa ettirecek. O da bizim siyasi tarihimize operasyonla gelen, her seçimde başarılı olmasına rağmen, tebrik etmesi gereken muhalefet ekibini, liderini tebrik etmesi yerine aşağılayan, ama yenildikçe yenilen, yenildikçe yenilen olmasına rağmen, hiç bir zaman utanmayan, istifaya da zorlanan bir adam olarak hatırlayacak. Keşke bu olmasaydı." - "Operasyonla gelen operasyonla gider""Operasyonla özel görev için bir adam gelirse, o adam ancak operasyonla gönderilir" diyen Turan, "Adam demokrasiyle gelmedi ki, demokrasiyle gitsin. Erdemle gelmedi ki, erdemle gitsin. Deniz Baykal'a operasyon yapıldı. Bu geldi. Geldi, usulünü bekleyecek muhtemelen, öyle gözüküyor. Yoksa akıl işi mi, bugün çıkıp da tek kaybeden AK Parti'dir desin. İnsanın normal zekasıyla aklı meseleye baktığında, Türkiye'de 16 yıllık iktidarlığına rağmen oyunu arttıran Erdoğan'ı, büyüyen AK Parti'yi görmesi lazım. Dile kolay ya, 16 yıl. 16 yıl muhtar olsan, dernek başkanı olsan yorulursun, bıkarsın, değişiklik istenir. Ama liderimizle beraber toplumu okuyan bir ekibiz, partiyiz. Toplumu okuya okuya, eksiklerimizi göre göre hamdolsun, hata yapmadan yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir çok liderin telefonla arayarak tebrik ettiğini hatırlattı.Kılıçdaroğlu'nun bir tebrikte bulunmadığını belirten Turan, "Dünya tabloyu okudu. Şimdi artık çalışma vakti. Üretme vakti." diye konuştu. Toplantıya, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, ilçe başkanları ve belediye başkanları katıldı.