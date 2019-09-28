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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tunuslu avukatlar adliyede eylem yaptı - TUNUS İzle

Tunuslu avukatlar adliyede eylem yaptı - TUNUS İzle



: - Adalet Sarayı önünde toplanan avukatlar - Dövizler taşıyan avukatların slogan atması - Tunus Ulusal Barolar Birliği Başkanı İbrahim Budırbale'nin konuşması Tunus 'taki avukatlar, Asliye Mahkemesinde yaşanan olayların ardından bazı avukatların ifadeye çağrılmasını protesto etti. Tunus 'ta 2013 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden sol eğilimli muhalif siyasetçiler Şukri Belıyd ve Muhammed el - Berahimi'nin avukatlarının Asliye Mahkeme'sinde olay çıkarması nedeniyle savacılık tarafından ifadeye çağrılmaları, Adalet Sarayı'nda onlarca avukat tarafından protesto edildi.AA muhabirine konuşan Tunus Ulusal Barolar Birliği Başkanı İbrahim Budırbale, baronun adliyede ve ülke genelindeki tüm mahkemelerde hakimler ve avukatlar arasındaki duruma karşı öfkelerini ifade etmek için eylem kararı aldığını söyledi.

Baron Protesto Muhabir 

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