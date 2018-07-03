Tunus'un ilk kadın başkent belediye başkanı Nahda'dan - TUNUS
: - Tunus Belediye Meclisindan detaylar - Tunus Belediye Meclisinin toplantısının oy kullanımından detaylar - Belediye başkanı seçilem Nahda Hareketi'nden Suad Abdurrahim ile röportajTUNUS (AA) - Tunus 'ta Nahda Hareketi'nden Suad Abdurrahim, belediye meclisindeki başkanlık seçiminin ikinci turunda en fazla oyu alarak başkent Tunus 'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Tunus Belediye Meclisi'nin 60 üyesi bugün başkentin yeni belediye başkanını seçmek için toplandı. Oylamanın birinci turunda Nahda Hareketi'nin adayı Suad Abdurrahim 26 oy alırken, Nida Tunus 'un adayı Kemal İdir ise 22 oyda kaldı. Adaylardan hiç biri mutlak çoğunluk olan 31 oya ulaşamadığı için seçim ikinci tura kaldı.