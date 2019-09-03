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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Karvi'nin serbest bırakılma talebine ret - TUNUS

Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Karvi'nin serbest bırakılma talebine ret - TUNUS

- Tunus Adalet Sarayı önünde toplanan göstericiler - Göstericilerin slogan atması - Tunus 'un Kalbi Partisi yöneticilerinden Iyad el - Lumi ile röportajTUNUS (AA) - Tunus Temyiz Mahkemesi, gözaltına alınan cumhurbaşkanı adaylarından Tunus 'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el - Karvi'nin serbest bırakılması talebini reddetti. Tunus 'un Kalbi Partisi yöneticilerinden Iyad el - Lumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma heyetinin mahkemeye Karvi'nin serbest bırakılması yönünde talepte bulunduğunu ancak bu talebin reddedilmesinin "beklenen bir karar" olduğunu belirtti.
Karvi'nin serbest bırakılmama kararının arkasında Başbakan Yusuf eş - Şahid'in liderliğini yaptığı Yaşasın Tunus Partisi ile Nahda Hareketi Partisinin bulunduğunu savunan Lumi, "Karvi'nin gözaltına alınması siyasi bir karar. Siyasi bir talimat olmadan da serbest bırakılmayacaktır." ifadesini kullandı.Yargının, Karvi'nin hakkını gasbederek, yozlaşmış yürütme erkinin aracı haline geldiğini ifade eden Lumi, partisinin her şeye rağmen "barışçıl eylemlere ve seçim kampanyasını yürütmeye devam edeceğini" vurguladı.Lumi, "Bu engeller, Karvi'yi ve partisini seçimlere katılmaktan vazgeçirmez. Halkın desteği sayesinde her geçen gün adayımızın popülaritesi artıyor." dedi.

Seçim Kampanyası Muhabir Cumhurbaşkanı Irak 

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