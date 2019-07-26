Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatı - TUNUS

- Tunus Askeri Hastanesinden detaylar - Tunus güvenlik güçlerine helikopterin bölgede uçuş yapması - Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es - Sibsi'nin (93) naaşı askeri konvoyla evine götürülümesiTUNUS (AA) - Başkent Tunus 'ta tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es - Sibsi'nin (93) naaşı, Tunus Askeri Hastanesi'nden alınarak askeri konvoyla evine götürüldü.
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