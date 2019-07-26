Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatı - TUNUS

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatı - TUNUS

- Tunus Askeri Hastanesinden detaylar - Tunus güvenlik güçlerine helikopterin bölgede uçuş yapması - Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es - Sibsi'nin (93) naaşı askeri konvoyla evine götürülümesiTUNUS (AA) - Başkent Tunus 'ta tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es - Sibsi'nin (93) naaşı, Tunus Askeri Hastanesi'nden alınarak askeri konvoyla evine götürüldü.

Hastane Güvenlik Güçleri Askeri Konvoy Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama!Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İmamoğlundan Anıtkabir Ziyaretiİmamoğlundan Anıtkabir Ziyareti
Sahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk EdiyorSahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı ZiyaretCumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı Ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı