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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Tunç Soyer'in 'Kıbrıs' açıklamasına tepki - ANKARA

Tunç Soyer'in 'Kıbrıs' açıklamasına tepki - ANKARA

Tunç Soyer'in "Kıbrıs" açıklamasına tepki - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile röportajTunç Soyer'in "Kıbrıs" açıklamasına tepki - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının kırmızı çizgisi olan bir konuda yaptığı açıklamayı düzeltmesi hem İzmirli hemşehrilerimizin hem de 82 milyon vatandaşımızın hakkıdır"ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Kıbrıs'ta yayımlanan bir gazetede çıkan açıklamalarına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının kırmızı çizgisi olan bir konuda yaptığı açıklamayı düzeltmesi hem İzmirli hemşehrilerimizin hem de 82 milyon vatandaşımızın hakkıdır." dedi.
Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Soyer'in yaptığı açıklamayı okuduğunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) simgesi haline gelen Cumhuriyet döneminin ilk hava şehidi Cengiz Topel'in aklına geldiğini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanı, şehitlerimize ve ciddi bir işkenceye maruz kalmış olan Cengiz Topel'in ruhuna saygı duymuyor mu? Böyle bir açıklama yaparken bu durumdan utanç duymuyor mu diye düşünmedik değil." ifadelerini kullandı.Kıbrıs konusunun partiler üstü bir mesele olduğunu vurgulayan Dağ, Kıbrıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikada önemli konuları arasında yer aldığını hatırlattı.Soyer'e yaptığı açıklamayı düzeltmesi çağrısında bulunan Dağ, "Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının kırmızı çizgisi olan bir konuda yaptığı açıklamayı düzeltmesi hem İzmirli hemşehrilerimizin hem de 82 milyon vatandaşımızın hakkıdır." diye konuştu.
Soyer, KKTC'de yayımlanan Haberci gazetesine verdiği özel demeçte, "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak ancak hiç bırakmıyoruz." yorumunda bulunmuştu.

Şehit Politika Muhabir Dış Politika Irak 

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