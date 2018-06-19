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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Tüfenkci: 'Sadece Münbiç değil, Kandil de tehdit olmaktan çıkacak' - MALATYA İzle

Tüfenkci: 'Sadece Münbiç değil, Kandil de tehdit olmaktan çıkacak' - MALATYA İzle

Tüfenkci: "Sadece Münbiç değil, Kandil de tehdit olmaktan çıkacak" - MALATYA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin vatandaşlarla selamlaşması - Bakan Tüfenkci'nin konuşması"Sadece Münbiç değil, Kandil de tehdit olmaktan çıkacak" - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Münbiç kısa zamanda asli sahiplerine verilecek. Sadece Münbiç değil, Kandil de Türkiye'ye tehdit olmaktan çıkacak" - "Gerek sınırlarımızın içinde gerek sınırlarımızın yanı başında asla ve asla terör oluşumlarına izin vermeyeceğiz" - "(Kandil'e yönelik operasyon) Orada üs bölgelerini oluşturduk, çeşitli terör odakları havadan ve karadan bombalanıyor. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Kandil'e her an girilebilir"MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Münbiç kısa zamanda asli sahiplerine verilecek. Sadece Münbiç değil, Kandil de Türkiye'ye tehdit olmaktan çıkacak." dedi.
Bakan Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye faaliyetlerinin başladığını belirtti.
Münbiç ile ilgili yol haritasının geçtiğimiz günlerde çizildiğine değinen Tüfenkci, bununla ilgili programın adım adım, yol haritasına uygun olarak devam ettiğini vurgulayarak, "Biz öteden beri Münbiç'in asli sahiplerine verilmesi noktasında çaba sarf ettik. Orada bir terör oluşumu ve terör kontrolünde bir yapı oluşmasına asla müsaade etmeyeceğimizi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ifade etti.
Biz biliyoruz ki Münbiç esasında Türkiye'nin sınırlarının güvenliği ile çok yakından ilgili. Orada sağlanan güvenlik, Tükiye'nin sınırlarındaki güvenliği sağlamış gibidir." diye konuştu.
Sınırların yanı başında asla ve asla terör koridoru, terör yuvası oluşmasına izin vermeyeceklerini bildiren Tüfenkci, "Dolayısıyla bu noktada atılan adımlar, yol haritasına uygun olarak yapılıyor. Ben inanıyorum ki Münbiç kısa zamanda asli sahiplerine verilecek. Sadece Münbiç değil, Kandil de Türkiye'ye tehdit olmaktan çıkacak." ifade etti.
- "Kandil'e her an girilebilir"Kandil'e yönelik operasyonunun sürdüğüne işaret eden Tüfenkci, "Orada üs bölgelerini oluşturduk, çeşitli terör odakları havadan ve karadan bombalanıyor. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Kandil'e her an girilebilir. Gerek sınırlarımızın içinde gerek sınırlarımızın yanı başında asla ve asla terör oluşumlarına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
Bakan Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin terörle mücadelesinin sonuna kadar süreceğini belirterek, "Terörün belini kırdık ama terörle mücadelemiz bitmedi. Terörün kökü bu topraklarda kazınana, sınırlarımızın yanı başında güvenli koridorlar oluşturana kadar mücadelemiz devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Terörle Mücadele Aritas Muhabir Yol Haritası Trol 

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