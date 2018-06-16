Tüfenkci: 'Güçlü hükümetin güçlü Meclisle desteklenmesi lazım' - MALATYA Haberi
Tüfenkci: "Güçlü hükümetin güçlü Meclisle desteklenmesi lazım" - MALATYA - Bakan Bülent Tüfenkci'nin ziyaretlerinden görüntüler - Bakan Tüfenkci'nin konuşması"Güçlü hükümetin güçlü Meclisle desteklenmesi lazım" - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "2023 hedeflerini yakalayabilmek için güçlü bir hükümeti oluşturmak zorundayız. Güçlü hükümetin güçlü Meclisle desteklenmesi lazım" - "AK Parti imar, inşa, ihya, yapma üzerine, onlar ise yıkma üzerine siyaset izliyor" - "İhracatımızı beş kat artırdık bundan sonra 2 - 3 kat daha artırmak istiyoruz"MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "2023 hedeflerini yakalayabilmek için güçlü bir hükümeti oluşturmak zorundayız. Güçlü hükümetin güçlü Meclisle desteklenmesi lazım." dedi. Tüfenkci, beraberinde AK Parti Malatya Milletvekili adayı Selahattin Barış Palandöken ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile Doğanyol ilçesine bağlı Ömerli, Bakımlı, Koldere mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.Bakımlı Mahalle Meydanı'nda bir konuşma yapan Tüfenkci, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.
Türkiye'nin istikameti ve geleceğinin bu seçimle belirleneceğini ifade eden Tüfenkci, muhalefeti eleştirerek, şöyle devam etti:"Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir vizyon, gelecek hedefi ortaya koyuyor. İstiyoruz ki Türkiye'de her yıl 1 milyondan daha fazla insanımıza iş, aş bulalım. Çünkü bizim nüfusumuz genç, yeni iş gücüne katılıyor, onlara yeni yeni fabrikalar kuralım. AK Parti iktidara gelmeden önce Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgesi sayısı 65'ti şimdi ise 311. Malatya 'da bir tane organize sanayi bölgesi vardı şimdi sadece merkezde üç tane var. Biz 2023 hedeflerini ortaya koyan bir partiyiz. 2023 hedeflerini yakalayabilmek için güçlü bir hükümeti oluşturmak zorundayız. Güçlü hükümetin güçlü Meclisle desteklenmesi lazım. Onun için sizlerin, gençlerimiz, kadınlarımız, geleceğimiz için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde cumhurbaşkanımıza 'evet' AK Parti'ye 'evet' deyip güçlü Türkiye'yi oluşturmak zorundayız." - "Onlar yıkma üzerine siyaset izliyor"Bakan Tüfenkci, Koldere Mahallesi ziyaretinde ise seçimlerin Türkiye'nin birlik ve beraberliği için çok önemli olduğunu dile getirdi."AK Parti imar, inşa, ihya, yapma üzerine onlar ise yıkma üzerine siyaset izliyor." diyen Tüfenkci, şunları kaydetti:"Biz insanımıza hizmet edeceğiz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi içerisinde devletimizin milletle buluşması noktasında 16 yıllık AK Parti iktidarında bizler gerçekten çok şeyler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Milletimizi devletle kaynaştıran AK Parti'ydi. Bundan sonra devletin bütün imkanlarının milletin emrinde olabilmesi için bürokratik engellerin ortadan kaldırılması için AK Parti'nin iş başına gelmesi lazım. İhracatımızı beş kat artırdık bundan sonra 2 - 3 kat daha artırmak istiyoruz. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük 2023'e kadar iki kat daha büyütelim istiyoruz."