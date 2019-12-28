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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tüfekle vurulan köpeğin yavruları yanından ayrılmadı - ANTALYA

Tüfekle vurulan köpeğin yavruları yanından ayrılmadı - ANTALYA

- Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağında av tüfeği ile yaralanan ve tedavi edilen köpek ve yavruları - Veteriner Hekim Osman Coşar'ın tedavi edilen köpek ve yavruları ile ilgilenmesi - Veteriner Hekim Osman Coşar'ın konuşması - Yaralı köpeğin yavrularını emzirmesi Antalya 'da tüfekle vurulan köpeğin yavruları yanından ayrılmadı - Ameliyatla köpeğin kaburga kısmından yedi saçma çıkarıldıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde altı köpek yavrusu, av tüfeğiyle vurulan annelerinin yanından ayrılmadı.Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, Taşkesiği Mahallesi'ndeki sokakta yaralı köpek ve 6 yavrusunu buldu.Görevliler tarafından barınağa getirilen sokak köpeği ameliyata alındı. Ameliyatla köpeğin kaburga kısmından yedi saçma çıkarıldı.Köpek yavrularının tedavisi devam eden annelerinin yanından hiç ayrılmaması barınak görevlilerini duygulandırdı.Veteriner hekim Osman Coşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, vücudundan saçmaları çıkarttıkları köpeğe antibiyotik tedavisi uyguladıklarını söyledi.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Coşar, yavruların çok küçük olmasından dolayı annelerinin yanından ayrılmak istemediklerini dile getirdi.

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