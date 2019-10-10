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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
TÜDEMSAŞ'tan Bozkurt lokomotifi önünde Fetih duası

TÜDEMSAŞ'tan Bozkurt lokomotifi önünde Fetih duası

-Drone görüntüsü

Vagon 

--Detaylar
--Dua edilmesi
--Genel müd açıklama

( SİVAS )- TÜDEMSAŞ çalışanları ilk yerli iki lokomotiften birisi olan Bozkurt önünde toplu olarak Fetih suresi okuyup Mehmetçik için dua etti SİVAS

- Türkiye Demiryolu Makineleri Anonim Şirketi (TÜDEMSAŞ) çalışanları ilk yerli iki lokomotiften birisi olan Bozkurt önünde toplu olarak Fetih suresi okuyup Mehmetçik için dua etti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) lokomotif ve yük vagonlarının üretimini yapmak için 1939 yılında Sivas’ta kurulan ve halen milli vagonların üretimi yapılan TÜDEMSAŞ’ta bugün gurur veren bir organizasyona imza atıldı. Fabrikanın yaklaşık 500 çalışanı, Türkiye’nin ilk iki yerli lokomotiflerinden biri olan Bozkurt önünde toplandı. Hilal şekli oluşturan çalışanlar birlikte Fetih suresini okuyup, Barış Pınarı Harekatına katılan askerlerimiz için dua etti. Genel Müdürü Mehmet Başoğlu burada yaptığı konuşmada, “Bilindiği üzere dün itibari ile Suriye sınırında Barış Pınarı Harekatı askerlerimiz tarafından başlatılmıştır. Bizde manevi olarak onların yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla bu gün burada personelimiz ile birlikte toplanarak fetih suresini okuduk, dualar ettik.” dedi.

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