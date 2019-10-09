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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
TSK 181 hedefi ateş altına aldı

TSK 181 hedefi ateş altına aldı

-Bilgi için

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Hava Kuvvetleri Terör Örgütü 


- Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı” bilgisini paylaştı. Paylaşımda, ateş altına alınan yerlerle ilgili görüntülere de yer verildi.

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