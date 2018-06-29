Trabzon milletvekilleri mazbatalarını aldı - TRABZON Haberi
- Programa katılan partililerden görüntü - İl Seçim Kurulu Başkanı Zafer Kurtoğlu'nun konuşması - İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs'ün konuşması - CHP Milletvekili Ahmet Kaya'nın konuşması - AK Parti Milletvekili Salih Cora'nın konuşması - AK Parti Milletvekili Adnan Günnar'ın konuşması - AK Parti Milletvekili Muhammed Balta'nın konuşması - AK Parti Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun konuşması - Vekillerin mazbatalarını alması Trabzon milletvekilleri mazbatalarını aldı - Trabzon 'dan seçilen AK Parti, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri için mazbata töreni düzenlendiTRABZON (AA) - Trabzon 'dan seçilen AK Parti, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı.24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından AK Parti'den milletvekili seçilen Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, CHP'den seçilen Ahmet Kaya ile İYİ Parti'den seçilen Hüseyin Örs, mazbatalarını almak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi.2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda düzenlenen törende, milletvekilleri, mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Zafer Kurtoğlu'ndan aldı.AK Parti Milletvekili Balta, seçimin huzurlu bir ortamda geçmesini sağlayan kurum, kuruluş ve yetkililerine teşekkür ederek, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu Trabzon 'dan 3. kez Meclis'te görev alacağım." dedi. Milletin kendilerine yüklediği sorumluluğun ağırlığını bildiklerini belirten Balta, "Tecrübeli, Trabzon 'u tanıyan, hizmetlerini, projelerini ve milletimizin ne istediğini bilen milletvekili evlatlarınız olarak gece gündüz demeden çalışacağız. Cumhurbaşkanımızla bakanlarımızla birlikte Trabzon 'un hak ettiği, beklediği ve özlediği hizmetleri getireceğiz." diye konuştu. Adnan Günnar ise milletvekilliği mazbatasını Trabzon 'dan 3. kez aldığını ifade ederek, Trabzon 'un mayasını, hamurunu, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde 6 milletvekiliyle Meclis'e yansıtmaya çalışacaklarını kaydetti. Bahar Ayvazoğlu da Doğu Karadeniz'den seçilen tek kadın milletvekili olarak sorumluluğunun büyüklüğünün farkında olduğunu vurgulayarak, bütün milletvekilleriyle birlikte güzel çalışmalar yapmak üzere yola çıktıklarını söyledi.
Milletin sandıkta kararını verdiğini belirten Salih Cora, bu karar doğrultusunda millete en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. İYİ Parti Milletvekili Örs, herkese teşekkür ederek, "Cenab - ı Allah, inşallah Trabzon 'a ve Türkiye'ye güzel hizmetler yapmayı bizlere nasip eder. Allah utandırmasın. Söz veriyorum hepinize layık olacağım." dedi. CHP Milletvekili Kaya ise bu şehrin bir evladı olarak parlamentoda herkesin sözcüsü olacağına söz verdiğini ifade etti. İl Seçim Kurulu Başkanı Kurtoğlu, seçimlerin Türkiye ve millet adına hayırlı olmasını dileyerek, milletvekillerine görevlerinde başarı diledi.Törene, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı.