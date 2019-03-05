Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Toplama parçalarla araç üretip, seçim çalışmasına çıktı

Toplama parçalarla araç üretip, seçim çalışmasına çıktı

Bingöl Ilıcalar Beldesi MHP seçim çalışması detay

Başkan Adayı Kaynak Makinesi Belediye Başkanlığı Motor Ustası Cep Telefonu 

-Başkanın toplama araçla geçişleri detaylar
-Röp.

( BİNGÖL )- Bingöl'de bir beldede de motor ustası yeğeni ile birlikte toplama parçalardan yerli araç üreten belediye başkan adayı Eşref Varol, bu araçla seçim çalışması yapmaya başladı- Aracı gören vatandaşlar ise hem şaşırdı, hemde görüntülerini çekti BİNGÖL

- Bingöl'de bir beldede de motor ustası yeğeni ile birlikte toplama parçalardan yerli araç üreten belediye başkan adayı Eşref Varol, bu araçla seçim çalışması yapmaya başladı.
31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Bingöl’e bağlı 2 bin 400 seçmeni olan Ilıcalar Beldesi’nde MHP'nin belediye başkan adayı olan Eşref Varol, motor ustası yeğenini desteğiyle toplama parçalardan oluşan yerli bir araç üretti. 2 aylık çalışmayla ortaya çıkartılan yerli araçla seçim gezilerine çıkan Varol, vatandaşların ilgisini çekti. Varol'u araç üstünde gören seçmenler, o anları da cep telefonu ile kaydetti.
Yerli üretimi her zaman desteklediğini ve tercih ettiğini belirten MHP Ilıcalar Belde Belediye Başkan adayı Eşref Varol, 11 yaşında da benzer bir çalışma yaptığını söyledi.

"Böyle bir araç ortaya çıkardık" 11 yaşında bir proje gerçekleştirdiğini ancak ozaman tepkiyle karşılaştığını aktaran Varol;" O dönemde herkes bu ülkede proje yapanların sonu iyi olmaz deyip gerçekleşemeyeceğini söylüyordu ama benim hep içimde vardı. Yeğenimin desteğiyle, küçük atölyemizde elimizde bulunan doğrama parçalarıyla, kaynak makinesiyle böyle bir araç ortaya çıkarttık. Bu çalışmamız halk içinde de büyük beğeni kazandı. Yerli üretime de halkımız daha da önem verecek diye umut ediyorum. Ilıcalar bir turizm beldesidir. İnşallah gerek tarımda gerek sportif alanlarda gerekse çeşitli turizm projeleriyle Ilıcalara yakışacak şekilde bir çalışma ortaya koyacağız”dedi.
"Dayımıza destek amaçlı olarak yaptık" Dayısı için toplama parçalardan araç üretme fikrini ortaya koyduğunu ve 2 ay içinde aracı yaptıklarını aktaran motor ustası Fatih Varol ise, “Küçük yaşlarda hep böyle yeni icatlara merakım olduğu için bu arabayı ortaya çıkardım. Fırsatlar dahilinde bir şeyler yapmaya çalıştım, toplama parçalardan bir araç çıkarabilir miyim diye uğraşırken ortaya bu araç çıktı. Dayımızda belediye başkanlığına aday olunca ona da destek amaçlı olarak yaptık. Kendisi de yerli ve milli çalışmalara destek verdiği için ilk günden bu fikre sıcak baktı ve yaptık” ifadelerini kullandı. İlk defa böyle bir seçim propagandası gördüklerini belirten Suphi Korkut'da , “Çok farklı bir şey. Hani normal araçlar seçim çalışması yapanları çok gördük ama ilk defa yerli araçla propaganda yapmak çok güzel çok renkli” diye konuştu.
(SA-HİV-
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
İyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçlarıİyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçları
Erdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde KonuştuErdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'taCumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta
Erdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu AçıkladıErdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu Açıkladı
CHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçtiCHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı