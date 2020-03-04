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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'Başta maske olmak üzere, bazı sağlık ekipmanlarının ihracatını ön izne bağladık'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'Başta maske olmak üzere, bazı sağlık ekipmanlarının ihracatını ön izne bağladık'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları

( ANKARA ) Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Başta maske olmak üzere, bazı sağlık ekipmanlarının ihracatını ön izne bağladık"- "Fahiş maske fiyatlarında toplam 13 firmayı inceleme altına aldık. Bu 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı."- "Firma başına 104 bin 781 lira ceza uygulandı"- "Paket turlarla alakalı yapılan şikayetler üzerine incelemeler başlatıldı"

Ayetler Fiyat Artışı Para Cezası 

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