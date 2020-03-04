Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'Başta maske olmak üzere, bazı sağlık ekipmanlarının ihracatını ön izne bağladık'
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları
( ANKARA ) Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Başta maske olmak üzere, bazı sağlık ekipmanlarının ihracatını ön izne bağladık"- "Fahiş maske fiyatlarında toplam 13 firmayı inceleme altına aldık. Bu 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı."- "Firma başına 104 bin 781 lira ceza uygulandı"- "Paket turlarla alakalı yapılan şikayetler üzerine incelemeler başlatıldı"
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