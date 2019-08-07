Ticaret Bakanı Pekcan 11. Büyükelçiler Konferansı’na katıldı



- 11.Büyükelçiler Konferansı’na katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Çoklu platformlar yerine ikili anlaşmalar, serbest ticaret anlaşmaları ön plana çıkmakta. Biz de Bakanlık olarak, ülke menfaatlerimizi de gözeterek, serbest ticaret anlaşmalarımızın sayısını artırmak yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara’da düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından büyükelçiler için verilen akşam yemeğine katıldı.

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıklar arasındaki iş birliklerinin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini vurguladı. Ticaret savaşlarının ve korumacılık önlemlerinin dış ticaretin önünde en büyük engel olduğunu söyleyen Bakan Pekcan, Türkiye'nin ihracat açısından kötü bir dönemden geçtiğini dile getirdi. Buna rağmen olağanüstü gayretler gösterildiğini söyleyen Pekcan, “İhracatta rekorlar kırmaya devam ediyoruz.” dedi.

Pekcan, dijitalleşmeye önem verdiklerini dile getirerek, “Bakanlığımızın bütün altyapısını baştan sona yeniliyoruz” dedi.

Türk Eximbank'ın kaynaklarını iş dünyası ve ihracatçılar için çok daha etkin ve verimli hale getirdiklerini dile getiren Pekcan, "Müteahhitlerimize destek olmak için de yeni alternatif çalışmalar yapıyoruz. En kısa zamanda devreye girecek. İhracat kaydı ile müteahhitlerimizin teminat mektuplarını bile, ki burada zorluk çektiklerini biliyoruz, Eximbank kanalı ile verebilmeleri için çalışmalarımızı tamamladık.” ifadelerini kullandı. Pekcan, çalışmalar kapsamında, büyükelçilerin Ticaret Bakanlığı’nın en büyük paydaşı olduğunu söyledi.



ABD ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolar seviyesine yükseldiğini dile getiren Pekcan, bu kapsamda ortak çalışma gurupları oluşturulduğunu kaydetti.

Eylül’de toplantı Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile dün telefonda görüştüğünü dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için eylülde, sektör temsilcilerinin de bir araya geleceği, Türkiye'de geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştireceğiz. Burada da büyükelçilerimize çok iş düşüyor. Onların destekleri bizim için son derece önemli. Ayrıca, Latin Amerika'ya da çok önem veriyoruz. Özellikle Avrupa Birliğinin (AB) Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile serbest ticaret anlaşması imzalamış olması bizim için de önemli. Serbest ticaret anlaşması görüşmelerimizi hızlandırıyoruz. MERCOSUR ile özellikle de Meksika ile ticaret hacmimizin artmasına önem veriyoruz. Buralarda özellikle Türk Ticaret Merkezlerini yaygınlaştırılmak için çalışmalar yürütüyoruz." “İki dava kazandık” Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Pekcan, "Artık çoklu platformlar yerine ikili anlaşmalar, serbest ticaret anlaşmaları ön plana çıkmakta. Biz de Bakanlık olarak, ülke menfaatlerimizi de gözeterek, serbest ticaret anlaşmalarımızın sayısını artırmak yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan da DTÖ nezdinde davalarımız devam ediyor. Bunları çok profesyonel bir ekip takip ediyor. Fas'a karşı sıcak haddelenmiş sac, ABD'ye karşı çelik boru, bu sene içerisinde, DTÖ'de iki dava kazandık ama ilaçta tekelleşmeyi anlaşma ile çözmek istiyoruz. Anlaşma ile çözemesek de DTÖ'de en iyi şekilde temsil ederek savunacağız.”

