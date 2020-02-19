THO tarafından düzenlenen Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası paneli - WASHİNGTON Video
- Turkish Heritage Organization tarafından düzenlenen Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası paneli - Katılımcılardan detaylar - Büyükelçi Çağatay Erciyes'in sunumu - Büyükelçi Çağatay Erciyes'in konuşmasıWASHİNGTON (AA) - Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik - Havacılık - Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization (THO) tarafından düzenlenen panelde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını anlattı.
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