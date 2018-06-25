Tezcan: 'Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamasını istiyoruz'' - ANKARA Video
Tezcan: "Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamasını istiyoruz'' - ANKARA - CHP Genel Merkezi - CHP Seçim İzleme ve Koordinasyon Kurulu Üyeleri - CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın açıklamalarıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Seçim İzleme ve Koordinasyon Kurulu Üyeleri ve Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi, basın mensuplarının sorularını cevapladı.CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: "Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamasını istiyoruz."