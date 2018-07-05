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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tezcan: 'Merkez Yönetim Kurulumuzun gündeminde bir olağanüstü kurultay yoktur' - ANKARA Haberi
Tezcan: "Merkez Yönetim Kurulumuzun gündeminde bir olağanüstü kurultay yoktur" - ANKARA - CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın açıklamasıANKARA - CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinden açıklamalarda bulundu.CHP Sözcüsü Tezcan: "Genel merkezimizin ve Sayın Genel Başkanımızın gündeminde bir olağanüstü kurultay çağrısı yoktur."