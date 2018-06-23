Tezcan: 'CHP olarak süreci adım adım takip ediyoruz' - ANKARA
Tezcan: "CHP olarak süreci adım adım takip ediyoruz" - ANKARA - 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin genel merkezinde 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu."CHP olarak süreci adım adım takip ediyoruz. YSK'ya her aşamada müracaat ediyor, talepte bulunuyor ve iz üstünden gidiyoruz. Rahat bırakmayacağız. Bu konuda muhtemel usulsüzlüklere fırsat vermemek için kararlılıkla mücadele ediyoruz""Ekibimiz, seçmen kütüklerinde yaptıkları bir özel çalışmada 87 kişinin 100 yaşının üzerinde olduğunu tespit etti. 1871 doğumlular var. 1915 doğumlular var. Bu 87 kişi ilk defa seçmen oluyorlar"