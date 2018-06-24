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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Tezcan: 'Bu seçim Türkiye'de bir büyük değişimi şimdiden işaret ediyor' - ANKARA

Tezcan: 'Bu seçim Türkiye'de bir büyük değişimi şimdiden işaret ediyor' - ANKARA

Tezcan: "Bu seçim Türkiye'de bir büyük değişimi şimdiden işaret ediyor" - ANKARA - CHP Genel Merkezi - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın açıklamalarıCHP'den "ilk seçim sonuçlarına" ilişkin açıklama - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: - "Bu seçim Türkiye'de bir büyük değişimi şimdiden işaret ediyor. Sayın Muharrem İnce'nin birinci turda alacağı iddiasıyla bugüne kadar kampanyamızı yürüttük. Şu andaki tablo seçimin ikinci tura kalma ihtimalini çok net ortaya koyuyor. O yüzden sandıklara herkes sahip çıksın, vatandaş da seçim kurullarına gitsin"ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bu seçim Türkiye'de bir büyük değişimi şimdiden işaret ediyor. Sayın Muharrem İnce'nin birinci turda alacağı iddiasıyla bugüne kadar kampanyamızı yürüttük. Şu andaki tablo seçimin ikinci tura kalma ihtimalini çok net ortaya koyuyor. O yüzden sandıklara herkes sahip çıksın, vatandaş da seçim kurullarına gitsin." dedi.
Tezcan, CHP Seçim İzleme ve Koordinasyon Kurulu üyeleri Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Partisinin Seçim İzleme Merkezi'ne gelen verilere göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yüzde 40, Recep Tayyip Erdoğan'ın ise yüzde 46 oranında oy aldığını belirten Bülent Tezcan, sonuçları adım adım takip ettiklerini anlattı.Bu seçimi Muharrem İnce'nin kazanacağını ifade eden Tezcan, seçim sonuçlarıyla ilgili hile yapanların ipliğini pazara çıkaracaklarını bildirdi.Sandık görevlilerine "görev yerinizi terk etmeyin" çağrısında bulunan Tezcan, görevlilerin, ıslak imzalı tutanakları partilerine teslim etmelerini istedi.Parti Sözcüsü Tezcan, 81 ilde bütün vatandaşları il ve ilçe seçim kurullarının önüne çağırarak, "Bu seçim Türkiye'de bir büyük değişimi şimdiden işaret ediyor. Sayın Muharrem İnce'nin birinci turda alacağı iddiasıyla bugüne kadar kampanyamızı yürüttük. Şu andaki tablo seçimin ikinci tura kalma ihtimalini çok net ortaya koyuyor. O yüzden sandıklara herkes sahip çıksın, vatandaş da seçim kurullarına gitsin." diye konuştu.

Bild Basın Toplantısı Toplantı Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Adayı 

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