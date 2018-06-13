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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tezcan: 'Beş yıl içerisinde Türkiye'de işsizliğin sonunu getireceğiz' - ÇORUM

Tezcan: 'Beş yıl içerisinde Türkiye'de işsizliğin sonunu getireceğiz' - ÇORUM

Tezcan: "Beş yıl içerisinde Türkiye'de işsizliğin sonunu getireceğiz" - ÇORUM - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın alana gelişi - Vatandaşların detay görüntüleri - Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın konuşması"Beş yıl içerisinde Türkiye'de işsizliğin sonunu getireceğiz" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: - "Sağlıktan eğitime tüm alanlarda beş yıl içerisinde Türkiye'de işsizliğin sonunu getireceğiz. Üreten Türkiye olacak" - "Beş yıl içerisinde Türkiye'de işsizliği yüzde 5'in altına, enflasyonu yüzde 5'in altına çekeceğiz. Kalem kalem hesapladık, nereye ne yapacağımızı"ÇORUM (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Sağlıktan eğitime tüm alanlarda beş yıl içerisinde Türkiye'de işsizliğin sonunu getireceğiz. Üreten Türkiye olacak." dedi.
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Çorum 'a gelen Tezcan, Aşık Mahsuni Şerif Parkı'nda parti otobüsünün üzerinden halka hitap etti.Tezcan, Türkiye için hayati önem taşıyan 24 Haziran'daki seçimlere az bir süre kaldığını söyledi.

Yaptıkları ziyaretlerde, mitinglerde ve çalışmalarda Türkiye'nin değişime hazır olduğunu gördüklerini belirten Tezcan, "Statüko değişiyor, statükoyu yıkacağız. Görüyoruz ki millet artık statükoyu reddediyor. AK Parti 16 yıl önce 'statükoya karşıyım, değiştireceğim.' dedi ama şimdi statükonun ta kendisi oldu. Değişmeye, Türkiye'nin kalkınmasına direnen statükonun temsilcisi oldu." diye konuştu.
CHP olarak kavga etmeye değil hizmet etmeye geldiklerini dile getiren Tezcan, polemik değil çözüm siyasetinden yana olduklarını, iktidara geldiklerinde Türkiye'yi milletle beraber yöneteceklerini kaydetti.
Partisinin seçim vaatlerini anlatan Tezcan, şöyle konuştu:"Hangi kapıyı çalsak her evde bir işsiz var. Yazıktır. Bizim önemli bir avantajımız var dünyada. Genç nüfus olarak birinci ülkeyiz Avrupa'da. 2035 yılına kadar böyle. Sonra yaşlı nüfusu olan ülkeler arasına katılacağız. Ne yaparsak 2035 yılına kadar yapacağız. Onun için önümüzdeki dönem iktidara getireceğiniz parti de kişi de meseleyi çözmek için genç nüfus fırsatını kullanmak zorunda. Bunun için plan ve projemizi yaptık. İşsizliği de bitireceğiz. Beş yıl içerisinde Türkiye'de işsizliği yüzde 5'in, enflasyonu yüzde 5'in altına çekeceğiz. Kalem kalem hesapladık, nereye ne yapacağımızı. Beş yılda 4 milyon 210 bin yeni istihdam yaratacağız, 4 milyon 210 bin kişiye yeni iş alanı açacağız. Nerelerde yapacağımızı biliyoruz, kalem kalem yazdım."Anadolu'yu yeniden çekim merkezi yapacaklarını, büyük şehirlere göçü önleyeceklerini anlatan Tezcan, "Sağlıktan eğitime tüm alanlarda beş yıl içerisinde Türkiye'de işsizliğin sonunu getireceğiz. Üreten Türkiye olacak." ifadesini kullandı.Tezcan, iktidara geldikleri gün OHAL'i de kaldıracaklarını sözlerine ekledi.Tezcan'a CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, CHP Çorum İl Başkanı Eray Tüfekçi ile partisinin milletvekili adayları eşlik etti.

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