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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tezcan: '4 siyasi parti, 12 STK sadece seçim güvenliğini sağlama konusunda bir platform oluşturdu' - ANKARA

Tezcan: '4 siyasi parti, 12 STK sadece seçim güvenliğini sağlama konusunda bir platform oluşturdu' - ANKARA

Tezcan: "4 siyasi parti, 12 STK sadece seçim güvenliğini sağlama konusunda bir platform oluşturdu" - ANKARA - 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin genel merkezinde 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)"Bu seçim özellikle ortak dayanışma içerisinde seçim güvenliğinin sağlanması konusunda bir özel örnek teşkil ediyor""Dört siyasi parti, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP, ayrıca 12 gönüllü sivil toplum örgütü sadece seçim güvenliğini sağlama konusunda bir platform oluşturdu. Tek işi budur. Bunu takip etmek, güvenli bir seçim yapmak, milletin oyuna sahip çıkmak, vatandaşın oyuna sahip çıkmak üzere bir platform oluşturuldu. Bu platformun adı 'Adil Seçim Platformu'""Türkiye genelinde 181 bin küsür sandığımız var. Bu sandıkları korumak üzere 'Adil Seçim Platformu' ile birlikte yapılan çalışmada toplam 600 bin sandık görevlisi hazır. 600 bin sandık görevlisi seçmenin oyunu korumak üzere göreve hazır"

Siyasi Parti Sivil Toplum 

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