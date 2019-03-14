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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Temelli: 'Ayrımcılığı ve nefret söylemini asla kabul etmiyoruz'' - KONYA

Temelli: 'Ayrımcılığı ve nefret söylemini asla kabul etmiyoruz'' - KONYA

Temelli: "Ayrımcılığı ve nefret söylemini asla kabul etmiyoruz'' - KONYA - Detay - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmasıHDP Eş Genel Başkanı Temelli: - "Ayrımcılığı ve nefret söylemini asla kabul etmiyoruz. Biz ortak vatanımızda bir arada yaşayarak demokratik cumhuriyeti inşa etme kararlılığındayız"KONYA (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Ayrımcılığı ve nefret söylemini asla kabul etmiyoruz. Biz ortak vatanımızda bir arada yaşayarak demokratik cumhuriyeti inşa etme kararlılığındayız." dedi.
Temelli, partisince Konya 'nın Cihanbeyli ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.
31 Mart yerel seçimlerinde belediyelere talip olduklarını dile getiren Temelli, şöyle konuştu:"Ayrımcılığı ve nefret söylemini asla kabul etmiyoruz. Biz ortak vatanımızda bir arada yaşayarak demokratik cumhuriyeti inşa etme kararlığındayız. Bunu da mutlaka ama mutlaka başaracağız. HDP sadece Türkiye için değil, Orta Doğu için de Avrupa için de bir seçenektir ve gelecektir. Bu ülkeye ayrımcılığı ve nefreti getirmeyin. Umutsuzluğa asla yer yok. Hiç moralinizi bozmayın, bir aradayız. 31 Mart'ta HDP ile birlikte tüm kötülüğü, pisliği, çöpü ve çamuru söküp atacağız. Daha sonra Cihanbeyli'yi hep birlikte yöneteceğiz. Yerel demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz. Doğduğumuz yerde hep birlikte doyacağız. Üreten biziz, yöneten de biz olacağız."Temelli, "Bugüne kadar hangi partiye oy vermiş olursa olsun bugün artık demokrasiye ve barışa oy verme zamanıdır. Kooperatifler ve belediye iktisadi teşekkülleri kuracağız. Çiftçimizin, esnafımızın, işsizlerimizin ve çalışanlarımızın sorunlarını emek meclislerimizde hep birlikte çözeceğiz. Çözüm var, o çözüm de HDP'dir, HDP'nin yerel yönetim anlayışıdır." diye konuştu.
Temelli, konuşmasının sonunda alandakilerden partisinin Cihanbeyli Belediye Başkan Adayı için destek istedi.

Cumhuriyet Oyaca Yerel Seçimler Yerel Yönetim Yerel Seçim 

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