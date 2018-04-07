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( KONYA ) Temel Karamollaoğlu: "Önümüzdeki seçimler, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olacak" KONYA



- Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, önümüzdeki seçimlerin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olacağını belirterek, Türkiye’yi dünyada en güçlü ülke haline getirecek yeni bir döneme girileceğini söyledi.



SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisince Konya’da düzenlenen il başkanları ve müfettişleri toplantısının basına açık bölümünde gündemi değerlendirdi. Hükümeti dış politika ve ekonomi alanında eleştiren Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracaklarını yineledi. Karamollaoğlu, "Önümüzdeki seçimlerde iddialıyız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstereceğimizi kesin olarak ifade ettik. Biz TBMM seçimlerinde Allah nasip ederse en güçlü parti olarak çıkacağız, buna samimi olarak inanıyorum. Bunları başkaları farklı tefsir edebilirler. İfadeleriyle bizi küçümsemeye kalkabilirler ama şundan emin olun, ifadeleriyle bizi küçümsemeye kalkanların dilleri bir şey söylerken dizleri tir tir titriyor. Çünkü bunun gerçek olabileceğini görüyorlar. O zaman iş geliyor bizim omuzlarımıza yükleniyor. Hem ülkemizin hem bir parçası olduğumuz İslam aleminin, Orta Doğu’nun hem de bütün dünyanın huzuru ve barışı için bizim ideallerimize prensiplerimize ihtiyaç var. Bizim dik duruşumuza ihtiyaç var. Heyheylenmekte dış politikada bir yere gidemezsiniz, prensipleriniz dış politikada etkili olur, kararlılığınız etkili olur. Mazlumun yanında olma duygularınız etkili olur. Onun için biz dış politika farklı bir anlayışa sahibiz demiştik. Onun üzerinde bizim sürekli olarak durmamız unutmamamız icap eder. Bugün dünya küçüldü, Türkiye’de küçülen bu dünyanın bir parçası ve istiyoruz ki, en etkili ve en güçlü parçası olsun" dedi.

"Türkiye’nin harcı Milli Görüş'tür" Temel Karamollaoğlu, partilerine teveccühün her geçen gün arttığını, daha önce kendilerini hasım olarak görüp şimdi parti saflarına katılanlar olduğunu dile getirerek, seçimlere kadar Türkiye’nin 1 numaralı partisi olacaklarını dile getirdi. Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’nin harcı Milli Görüş'tür. Bizim inancımız, bizim davamız bu. Türkünün de Kürdün de, sosyal demokratını da ülkücüsünü de aynı kazanın içinde kaynatacak birbiriyle kaynaştıracak olan tek görüş Milli Görüş'tür. Bunun için biz fedakarlık yapmaya mecburuz. Gayret göstermeye mecburuz, kollarımızı herkese açmaya mecburuz. Onların da bu davaya katılmasıyla birlikte ümit ediyorum ki, biz seçime kadar Türkiye’nin en güçlü hatta Türkiye’nin 1 numaralı partisi olacağız. Bunu geçmişte de inanarak söylüyorduk ama elimde bir delil yoktu. Şimdi Cenab-ı Allah bunun delillerini de bize bahşetti." "Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olacak" SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, seçimlerin önemine değinerek, Türkiye’yi dünyada en güçlü ülke haline getirecek yeni bir döneme girileceğini söyledi.



Karamollaoğlu, "Öyle dönemler olur ki, bu dönemler tarihte eşi benzeri olmayan dönemlerdir. Ben şuna inanıyorum Türkiye bir çok badireler atlattı. Osmanlı’nın yıkılışı, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu apayrı bir dönemdi. Dünya, Orta Doğu yeniden şekillendi. Arkasından cumhuriyeti kuranlar 1950’de ilk defa kamuoyuna açtılar seçimleri. Ve orada bir değişiklik meydana geldi. 1950’den beri karşılaştığımız 12 Mart muhtırası, 1980 ihtilali ve 28 Şubat’ı yaşadık. Türkiye yeniden şekillendi ama şimdi sil baştan bizi biz yapan bizi büyük yapan bizi dünyada en güçlü ülke haline getirecek yeni bir döneme giriyoruz. Onun için önümüzdeki seçimler Cumhuriyet tarihinin en önemli belki de 2'nci seçimi olacak. Bu seçimlerden biz Allah’ın izniyle başarılı çıkacağız" şeklinde konuştu.



