Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Temel Karamollaoğlu'nun Konya mitingi

Temel Karamollaoğlu'nun Konya mitingi

- - Miting alanından görüntüler - Temel Karamollaoğlu'nun konuşması - Detaylar - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu: - "Şahsi meselelerle ilgilenmeyiz. İş, ülke menfaatine geldiğinde sözümüzü söyleriz. Çünkü biz, Milli Görüşçüyüz. Milli Görüş olarak yola hocamızla birlikte çıktık" - "Erbakan hocamız bize hedefler koydu. Birincisi ahlak ve maneviyattı. Biz bütün ülkemizi düşünürüz. Bizim gibi düşünenleri de bize karşı çıkanları da hizmete layık görürüz"KONYA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Şahsi meselelerle ilgilenmeyiz. İş, ülke menfaatine geldiğinde sözümüzü söyleriz. Çünkü biz, Milli Görüşçüyüz. Milli Görüş olarak yola hocamızla birlikte çıktık." dedi.
Karamollaoğlu, partisince Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Konya 'nın Milli Görüş'ün kalesi olduğunu söyledi.

Konya 'da ağır sanayi hamlesinin başlatıldığını, kentte 5. organize sanayi bölgesinin yapılmasında bile bunun etkili olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, tüm bunların Necmettin Erbakan sayesinde olduğunu bildirdi. - "Yanlışlarını söyleriz ama onları asla düşman olarak görmeyiz"Karamollaoğlu, AK Parti kadrolarıyla geçmişte birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Onların yanlışlarını söyleriz ama onları asla düşman olarak görmeyiz. Bütün yanlışlarına rağmen biz hala onları 'kardeş' diye görürüz. Kardeşliğin, dostluğun bir durumu var. Dost, acı söyler. Sevdiğimizi tenkit ederiz. Sevdiklerimizin yanlışlarını ortaya koyarız. Onlardan da tenkit bekleriz. Siyaseti başkalarını tenkit etmek, toplum nezdinde itibarsız etmek için yapmıyoruz. Şahsi meselelerle ilgilenmeyiz. İş, ülke menfaatine geldiğinde sözümüzü söyleriz. Çünkü biz, Milli Görüşçüyüz. Milli Görüş olarak yola hocamızla birlikte çıktık. Erbakan hocamız bize hedefler koydu. Birincisi ahlak ve maneviyattı. Biz bütün ülkemizi düşünürüz. Bizim gibi düşünenleri de bize karşı çıkanları da hizmete layık görürüz. Hak ve ahlak duygusu olmadan ahlaki değerler tesis edilemez. Onun için biz farklıyız. Biz sadece ülkemizde değil. Bütün İslam ülkelerinde hatta bütün dünyada barışın adaletin hakim olması için çaba gösteririz."Konuşmaların ardından partisinin Konya milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamlayan Karamollaoğlu'na daha sonra kadın kolları adına çiçek takdim edildi.

Organize Sanayi Bölgesi Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Adayı Milletvekili Düşünür 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı