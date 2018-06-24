- Tekerlekli sandalyelerle oy kullanmaya geldiler İzle

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'da yürüme zorluğu çeken vatandaşlar ile ayağı kırık bir vatandaş, oy kullanacakları okula tekerlekli sandalyelerle getirildi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partilerin ittifak şeklinde sandıkta yarışacağı çifte seçimde, bugün 56 milyon 342 bin 263 seçmen oy kullanacak. İlk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 genç de sandığa gidecek. Oy verme işlemi ise 17.00'da tamamlanacak. Ankaralılar, demokratik haklarını kullanmak için sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Yürümekte zorluk çeken vatandaşların tekerlekli sandalyeyle oylarını kullanacakları Çankaya İlkokulu'na geldiği görüldü.

Ayağı kırık bir vatandaş da bu engeline rağmen oyunu kullanmak için okula geldi. Vatandaşlar, oy kullanımının ardından seçimin hayırlara vesile olmasını dilediklerini söylediler. (AS-

