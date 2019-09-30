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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- TBMM yeni yasama yılına hazır İzle

- TBMM yeni yasama yılına hazır İzle

Genel kurul salonundan detay görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Yeni Yasama Yılı Yasama Yılı 


- Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına hazırlandı. TBMM yaklaşık iki buçuk ay aradan sonra üçüncü yasama yılı için açılıyor. TBMM üçüncü yasama yılı için ilk tören TBMM’de bulunan Atatürk anıtına çelenk konması ile başlayacak. Atatürk anıtındaki tören saat 14’te gerçekleştirilecek. TBMM Genel Kurulu saat 15’te açılacak. Genel Kurul’da TBMM Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşması yapacak ve sözü açılış konuşması yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verecek. Akşam ise Tören Salonu’nda TBMM Başkanı Şentop’un ev sahipliğinde resepsiyon verilecek. (AUÖ-BC -
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