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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
TBMM Türkiye-Kanada Dostluk Grubu Başkanı Başer - TORONTO Video

TBMM Türkiye-Kanada Dostluk Grubu Başkanı Başer - TORONTO Video

- TBMM Türkiye - Kanada Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in şelale önünde görüntüsü - Başer'in açıklamasıTBMM Türkiye - Kanada Dostluk Grubu Başkanı Başer: - "( Kanada 'da PKK ve FETÖ yandaşlarının Türkiye aleyhinde faaliyetleriyle mücadele) Görüşmelerimiz ve Kanada lı milletvekillerinin değişik vesilelerle Türkiye'ye yaptıkları ziyaretler sonucunda, geçmişe oranla müşahede edilir olumlu gelişmeler kaydettik. Kanada 'daki Türk iş adamları ile Türkiye'deki Kanada lı iş adamlarının faaliyetleri de bu gelişmede önemli bir yere sahip"TORONTO (AA) - TBMM Türkiye - Kanada Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Kanada 'da terör örgütleri PKK ve FETÖ yandaşlarının Türkiye aleyhinde faaliyetleriyle mücadeleye ilişkin, "Görüşmelerimiz ve Kanada lı milletvekillerinin değişik vesilelerle Türkiye'ye yaptıkları ziyaretler sonucunda, geçmişe oranla müşahede edilir olumlu gelişmeler kaydettik. Kanada 'daki Türk iş adamları ile Türkiye'deki Kanada lı iş adamlarının faaliyetleri de bu gelişmede önemli bir yere sahip." dedi.
İnceleme ve temaslarda bulunmak üzere 14 Mart'ta Kanada 'ya gelen Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toronto, Montreal ve başkent Ottawa'daki programları süresince hem Kanada lı milletvekilleri hem de Türk ve Müslüman toplumunun ileri gelenleriyle bir araya gelme fırsatı bulduğunu söyledi.

PKK ve FETÖ yandaşlarının, Kanada 'da Türkiye aleyhinde faaliyetleri olduğunu vurgulayan Başer, "Görüşmelerimiz ve Kanada lı milletvekillerinin değişik vesilelerle Türkiye'ye yaptıkları ziyaretler sonucunda, geçmişe oranla müşahede edilir olumlu gelişmeler kaydettik. Kanada 'daki Türk iş adamları ile Türkiye'deki Kanada lı iş adamlarının faaliyetleri de bu gelişmede önemli bir yere sahip." değerlendirmesini yaptı. Kanada 'nın bakir bir ülke olduğunu ve çok kültürlülük bakımından Türkiye ile arasında benzerlikler bulunduğunu dile getiren Başer, Türkiye'deki değişim ve gelişimin, Kanada lı milletvekilleri tarafından yakından takip edildiğini gözlemlediğini aktardı.Başbakan Binali Yıldırım'ın, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun resmi konuğu olarak yakında bu ülkeyi ziyaret edeceği bilgisini veren Başer, "Bu ziyaretin hazırlıkları devam ediyor. İnşallah iyi olur. Bu ziyaret ilişkilerin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olacak." diye konuştu.
- Başer'in Kanada temasları Kanada programına Toronto'dan başlayan TBMM Türkiye - Kanada Dostluk Grubu Başkanı Yusuf Başer, Kanada lı milletvekili ve siyasetçilerle görüşmelerinin yanı sıra kentteki Müslüman toplulukların önde gelen liderleriyle buluştu. Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğunda, Türk toplumundan katılımcılarla sohbet eden Başer, vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinledi. AK Parti Kanada Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Turan Karatekin ve diğer partili görevlilerle de istişarelerde bulunan Başer, daha sonra Montreal'e geçti.Montreal Türk Kültür Derneğinde Başkan Mehmet Örs ve vatandaşlarla buluşan Başer, ardından Yunus Camisi'ndeki programa katıldı.
Kanada ziyareti çerçevesinde Montreal'den başkent Ottawa'ya geçen Başer, Ottawa Turizm Fuarı'ndaki Türk sergisini gezdi. Fuardaki Türk standında Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Turizm Ataşesi Derya Şerbetçi'den bilgi alan Başer, fuarı gezen Kanada lılara geleneksel Türk baklavası ikram etti. Kanada Savaş Müzesi'nin Türkiye ile ilgili bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi alan Başer, Ottawa'da Türkiye ile Kanada arasında diplomatik ilişkilerinin tesisinin 75. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Ayla" filminin özel gösterimine onur konuğu olarak katıldı.
Ottawa programının son gününde Türk büyükelçiliği tarafından Şehit Diplomatlar Anıtı'nda düzenlenen törene katılan Yusuf Başer, anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Kanada Diyanet Vakfı tarafından satın alınarak Kanada Türk Derneğine devredilen Turkish Assembly Centre'ın açılışına da katılan Başer, mevkidaşı Kanada Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Judy Sygro ile görüşmesinin ardından Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen ile bir araya geldi. Başer daha sonra ülkeden ayrıldı.

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