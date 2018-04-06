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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
TBMM KİT Komisyonu, Şanlıurfa'da

TBMM KİT Komisyonu, Şanlıurfa'da

- TBMM KİT Komisyonu'nun şanlıurfa Valiliğine gelişi - TBMM KİT Komisyon Başkanı Aydemir'in açılaması - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in konuşmasıTBMM KİT Komisyonu Şanlıurfa 'da - Komisyon Başkanı Aydemir:"TİGEM'in güzel icraatları var, kendilerine göre de sorunları var. Bu sorunları hep beraber çözmeye çalışacağız"ŞANLIURFA (AA) - TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyeleri, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde incelemelerde bulunmak üzere kentte bulunan, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir başkanlığındaki KİT Komisyonu üyeleri, Vali Abdullah Erin ile makamında bir araya geldi.Aydemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TİGEM'in 1 milyon 600 bin dekarlık arazisiyle, gerek tohumculuk gerekse damızlık hayvan yetiştirme konusunda Türkiye için çok önemli bir kuruluş olduğunu söyledi.

"TİGEM'de neler ekiliyor, hayvanlar ne durumda ve kurumun kapasitesini arttırmaya yönelik neler yapabileceklerini" görmek için kente geldiklerini aktaran Aydemir, "Bu konuda gördüğümüz çalışmalar için teşekkür edeceğiz, varsa eksiklikleri not alıp bakanlığa ve hükümetimize tavsiyelerde bulunacağız. TİGEM'in güzel icraatları var, kendilerine göre de sorunları var. Bu sorunları hep beraber çözmeye çalışacağız." dedi.
Aydemir, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın etrafı cehennem ateşiyle yanarken, yangından kaçan kardeşlerinin ilk sığındığı kentlerden birisinin Şanlıurfa olduğunu ifade ederek, "Bu konuda tüm Şanlıurfa lılara teşekkür ediyorum. Bin göçmeni dahi barındıramayan, kaçak olarak gören, yakaladıklarına eziyet ederek geri göndermeye çalışan bir dünyada, 3,5 - 4 milyon Suriyeli misafiri ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Ama biz herkesin kendi vatanında özgürce yaşamasını, kan ve gözyaşlarının sona ermesini istiyoruz." diye konuştu.
Vali Erin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TİGEM'deki verimli arazilerin etkili bir şekilde kullanımı için komisyonun çözüm arayışları olduğunu kaydetti.

Misyon Şanlıurfa Erimli Hükümet Hayvan 

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