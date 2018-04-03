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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
TBMM Katip üyesi Bülent Öz: '3 kadının bu yürüyüşleriyle, Türkiye'de yaşanan çocuk tecavüzleri, cinsel istismar, kadına şiddet ile hayvan ve doğa katliamlarına karşı dikkat çekmek istiyorlar'

TBMM Katip üyesi Bülent Öz: '3 kadının bu yürüyüşleriyle, Türkiye'de yaşanan çocuk tecavüzleri, cinsel istismar, kadına şiddet ile hayvan ve doğa katliamlarına karşı dikkat çekmek istiyorlar'

Öz açıklama

Cinsel İstismar Akkale Katliam Kadına Şiddet Hayvan 

-Yüceer konuşma
-yedekçi konuşma

( ANKARA ) TBMM Katip üyesi Bülent Öz: "3 kadının bu yürüyüşleriyle, Türkiye'de yaşanan çocuk tecavüzleri, cinsel istismar, kadına şiddet ile hayvan ve doğa katliamlarına karşı dikkat çekmek istiyorlar" ANKARA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, "3 kadının bu yürüyüşleriyle, Türkiye'de yaşanan çocuk tecavüzleri, cinsel istismar, kadına şiddet ile hayvan ve doğa katliamlarına karşı dikkat çekmek istiyorlar" dedi.
TBMM Katip Üyesi Bülent Öz, Çanakkale'den Ankara'ya yürüyen Dilek Taş, Hülya Kurt, Nursel Kopya ve milletvekilleri ile birlikte TBMM'de açıklama yaptı. Çanakkale'den yürümeye başlayan 3 kadının, yürüyüşlerini alınlarının akıyla Meclis'te bitirdiklerini belirten Öz, "Bizi biz yapan değerlerin zedelendiğini gördüğümüz ülkemizde, ne yazık ki sesimizi duyurmanın yollarını arıyoruz. 3 kadının bu yürüyüşleriyle, Türkiye'de yaşanan çocuk tecavüzleri, cinsel istismar, kadına şiddet ile hayvan ve doğa katliamlarına karşı dikkat çekmek istiyorlar. Çocuklarımıza, kadınlarımıza, hayvanlarımıza karşı yapılan insanlık dışı davranışlar karşısında ceza ve eğitime dayalı yeterli önlemler alınmadığı için toplumumuz isyan etme noktasına gelmiştir" ifadesini kullandı. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, 80 milyonluk Türkiye'nin sesi olduklarını belirterek, adaleti yollarda aradıklarını kaydetti.
CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi de üç kadının ayağa kalktığını söyleyerek, kadınların arkasında durduklarını vurguladı.
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