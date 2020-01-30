TBMM İdare Amiri Hasan Turan Trump’ın Kudüs kararını değerlendirdi



- TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, “Tehditle, şantajla veya Amerikan dolarıyla satın alarak zorla bir halkın hakları gasp edilmiyor, hukukuna tecavüz ediliyor. Böyle bir anlaşma olmaz, bu tam bir paçavradır. Kökten reddediyoruz, kabul etmiyoruz” dedi.

Turan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın Filistin kararını değerlendirdi. Turan, “İşgalci olan sözüm ona devletin lideri var. Öbür tarafta anlaşmaya davet ettiğiniz kimseler yanınızda yok. Hepsi de bu anlaşmayı reddediyor. Bu bir anlaşma olamaz. Böyle bir hakemlik olamaz, garantörlük de olamaz. Hak, hukuk aramak değildir. Tehditle, şantajla veya Amerikan dolarıyla satın alarak zorla bir halkın hakları gasp edilmiyor, hukukuna tecavüz ediliyor. Böyle bir anlaşma olmaz, bu tam bir paçavradır. Kökten reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Filistin yönetimi, Hamas yönetimi ve diğer Filistinli grupların hiç biri bunu kabul etmeyeceklerini ve buna çok güçlü şekilde direneceklerini söylediler” dedi.

Haklı Filistin davasının yanında olduklarını ifade eden Turan, “Filistin davası sadece bir ırkın davası değildir. Filistin davası insanlığın ortak davasıdır. İnsanlığın vicdanının terazisidir. Bir halkın toprakları yüz yıldır batılıların gözetiminde işgal edilmektedir. Filistin Hazreti Muhammed Mustafa’nın miraca yükseldiği yerdir. Burası ırklar üstü bir yerdir. Egemen, bağımsız Filistin devleti, başkenti Kudüs olan Filistin olan kayıtsız, şartsız, pazarlıksız Kudüs olana kadar ateş sönmez. Bu bir barış planı değil, savaş planıdır, karıştırma planıdır. Dünyadaki barışın kilidi Trump gerçekten barış istiyorsa, Filistin davasının yanında durmaktır” ifadelerini kullandı.



loading...