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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un sözleri tartışma çıkardı

TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un sözleri tartışma çıkardı

Konuşma

( ANKARA ) ANKARA

Suikast Timi Darbe Girişimi Millet İradesi Terör Örgütü İş Dünyası 


- TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un sözleri tartışmaşa neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu’nda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sözleri tartışmaya neden oldu. Özkoç, darbe girişiminin öncesi ve sonrası olduğunu açıklayarak, “Öncesinde dershaneler, yurtlar, Türkçe olimpiyatları, Millî Eğitimde, orduda, yargıda örgütlenmeler, iş dünyasında örgütlenme ve siyaseti araç olarak kullanmak. Bunu biraz daha açacak olursak bu dönemde kim Fetullahçı terör örgütüne daha çok yardımcı olmuştur. Asıl olay, Balyoz ve Ergenekon davalarıdır. Askeri Casusluk'tur, Amirallere Kumpas, Poyrazköy, Kozmik Oda ve daha niceleridir” ifadelerini kullandı. Özkoç, Adil Öksüz, eski savcı Zekeriya Öz örneklerini verdi. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri sıralara vurarak Özkoç’a tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı kürsüden Özkoç’a cevap verdi. Bostancı, “15 Temmuz’u hatırlayalım. 15 Temmuz gecesi Marmaris'e bir suikast timi gitmişti, hedeflerinde Sayın Cumhurbaşkanı vardı. Biraz önce bu konuşmayı yapan Sayın Engin Özkoç da herhâlde o olayları takip etmiştir. O alçak terör örgütünün hedefindeki bir numaralı isim Sayın Cumhurbaşkanıydı. Bir numaralı hasım Sayın Cumhurbaşkanıydı. Beni üzen şudur: Aynı gece burada bütün partilerden milletvekilleri vardı ve onlar demokrasiye sahip çıktılar. Lütfen Marmaris'i hatırlayın, oradaki suikast timini hatırlayın ve burada darbeye direnen bütün partilerden milletvekillerini hatırlayın. Sayın Engin Özkoç, sizin konuşmanız Marmaris'e paralel düşüyor, başka hiçbir yere değil. Biz, burada, Türkiye'nin demokrasisine, millet iradesine kastetmiş bir terör örgütüne karşı, şurada bulundukları partiler farklı olsa bile. Burada farklı partiler var, farklı yaklaşımlar var, farklı gelecek tasavvurları var ama temel bir hususiyetimiz ortak. Terör örgütüne yönelik bir angajman çerçevesinde bu rekabeti yürütme haksızlık ve hadsizliğine sahip çıkılamaz. Türkiye'nin geçmişinde neler olduğunu hepimiz biliyoruz, millet balık hafızalı değil. Sayın Özkoç Ergenekon ve Balyoz olaylarından bahsetti. Onları kim yargılamıştı Sayın Özkoç? FETÖ terör örgütü. O zamanlar aynı yalanlarla, ihbarlarla, sahtekâr yöntemlerle bu işleri yürüttüğünü söylüyordunuz. Aynı yöntemlerle bunlar 17-25 Aralığı gerçekleştirdiğinde sizin pozisyonunuz neydi, düşünmek lazım” şeklinde konuştu.
Bostancı şöyle konuştu: “Mesele hak ve hukuka sahip çıkmak mı yoksa her hâlükârda ve her şartta iktidara yönelik bir akılla davranmak ve her türlü yola müracaat etmek mi? Bu konuda kendinizi ‘check’ etmeniz gerekiyor. Aslında söylenecek çok söz var. Böyle bir günde, emin olun, gönül isterdi ki burada Meclis, 15 Temmuzun hatırasına sahip çıksın. Özgür Özel buradaydı, Levent Gök buradaydı, bizim milletvekillerimiz buradaydı. Burada, sahip çıkılacak olan o hatıradır; burada sahip çıkılacak olan, darbeye karşı ortak duruştur. Ama ne yazık ki farklı bir akılla, kesinlikle terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek bir anlayışla siyasi rekabetin bir unsuru yapılan, onu araçlaştıran bir tavır, bir konuşma sergilenmiştir; bunun için çok üzgünüm.”
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