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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield ile görüştü

Bozkır konuşma

Misyon Diplomat Gesi 

-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan bozkır ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield ile görüştü. Bozkır makamında Büyükelçi Satterfield’ı ağırladı. Bozkır, Ortadoğu bölgesinde bir çok ülkede görev yaptığını belirterek, “Washington’a döndüğünde de bölge ve Türkiye ile ilgili çalıştı. Türkiye’yi ve bölgeyi iyi bilen bir diplomatla çalışmak ikili ilişkileri geliştirmek için avantajdır. İlişkilerimize önem veriyoruz. Türkiye’nin veya Amerika Birleşik Devletleri’nin ilişkiler konusunda kuşkusu yoktur. İkili ilişkileri ve Washington’da senatörlerle görüşme konusunda konuşacağız” dedi.
Bozkır, ABD’yi Ocak veya Şubat ayında ziyaret edeceğini kaydetti.
(AUÖ-BC -
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