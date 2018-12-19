TBMM'de 'Ne mutlu Türküm diyene' tartışması



- TBMM Genel Kurulunda 'Ne mutlu Türküm diyene' tartışması çıktı. TBMM Genel Kurulunda 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül arasında Andımız'daki 'Ne mutlu Türküm diyene' sözü üzerine tartışması çıktı. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Türkiye'de asimilasyon olduğunu iddia etti. MHP Grup Başkanvekili Bülbül ise, asimilasyon ifadesini reddettiklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti devleti daha kuruluş aşamasında doğusu batısı kuzeyi güneyi bu memleketin içerisinde bütün insanlarımızın, ahalinin ortak iradesiyle 'Türkiye Cumhuriyeti' adıyla kurulmuş ve o yıllarda 'Ne mutlu Türküm diyene 'ifadesi Türkiye'nin doğusundan batısına hiç kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde anlaşılarak bugünlere gelinmiştir. Bu işin istismar vasıtası olarak kullanılması ve Türkiye'de 'ne mutlu Türküm diyene' ifadesinden ırkçı bir takım algılamalar çıkarılmasının kabul edilebilir bir yanı yoktur" ifadelerini kullandı. Bülbül, CHP Grup Başkanvekili'ne asimilasyon, andımız ile ilgili Kurtulan'ın ifadeleriyle ilgili ne düşündüklerini sordu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise asimilasyon görülmek isteniyorsa, Balkanlara bakılmasını istedi. CHP Grup Başkanvekili Altay, Bülbül'e “Benim vatanseverliğimin terazisi senin elinde değil' ifadelerini kullandı. Altay, Bülbül'ün Dersim'i sorması üzerine, "Dersim'den sana ne? Hesap mı vereceğim sana" şeklinde konuştu.



