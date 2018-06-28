TBMM’de milletvekili kayıtları devam ediyor Haberi



- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) milletvekili kayıtları devam ediyor. TBMM Şeref Holü’nde devam eden kayıtlarda, bugün AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu kayıt işlemlerini yaptı. Durmuşoğlu TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile birlikte kayıt yaptırmaya geldi. Durmuşoğlu, kayıt yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Durmuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını dileyerek, milletin iradesinin seçime yansıdığını kaydetti.

Durmuşoğlu, “Türkiye’de demokrasi kültürü yerleşti. Halk seçim kararı alındıktan sonra iradesini zamanında sandığa giderek hür bir şekilde beyan ediyor. Bu da büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor. Bu sistemin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. AK Parti Kırıkkale milletvekili Ramazan Can da parmak izi verdi. (AUÖ -BC -

