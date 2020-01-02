-Oruç konuşma

-Çıray konuşma



( ANKARA ) TBMM'de "Libya Tezkeresi" görüşmeleri - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:- “Libya'yla yapılan anlaşmalar, Akdeniz'deki hak ve hukukumuzu koruma yolunda atılmış isabetli adımlardır. Görüşmekte olduğumuz bu tezkere, Libya'nın istikrar huzur ve güvenliğine destek veren Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını muhafaza eden ve bölgesel barışa katkı veren bir tezkeredir” ANKARA



- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Libya'yla yapılan anlaşmalar, Akdeniz'deki hak ve hukukumuzu koruma yolunda atılmış isabetli adımlardır. Görüşmekte olduğumuz bu tezkere, Libya'nın istikrar huzur ve güvenliğine destek veren Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını muhafaza eden ve bölgesel barışa katkı veren bir tezkeredir” dedi.

TBMM Genel Kurulu Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere toplandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tezkere görüşmesinin Anayasa ve iç tüzüke aykırı olduğunu savundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa 93. ve iç tüzük 7. maddesine göre TBMM Genel Kurulu’nu toplantıya çağırdığını söyleyerek, toplantıya çağrının nasıl ve ne zaman yapılacağının belli olduğunu belirterek, TBMM Başkanı’nın toplantıya resen çağıracağını hatırlattı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, seçilme usullerine ilişkin veya başka türlü bir çoğunluk, bunlar tadat edilmiş muhakkak İç Tüzük'te fakat netice olarak "evet" verenler de "hayır" verenler de sonuçta Genel Kurulun iradesinin tecellisine katkı veren oylar olduğunu belirterek, toplantının Meclis de hazır bulunduğunu ve yoklamada Genel Kurulun iradesinin de bulunduğunu ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Engin Akçay, Doğu Akdeniz’deki kaynaklar nedeniyle Türkiye’ye karşı şer ittifakının kurulduğunu söyleyerek, “ABD ve AB'nin de desteklediği bu ülkelere karşı Türkiye, egemenlik haklarını muhafaza etmek için diplomaside ve sahada kararlı faaliyetlerde bulunmuştur. Sahada sondaj ve araştırma gemileriyle yapılan faaliyetlerle mavi vatan deniz tatbikatı, ülkemizi çevreleme politikasına karşı attığımız kararlı adımlardır. Bu süreçte Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarımızın ikili anlaşmalarla desteklenmesi gerekiyordu. Bu kapsamda, Libya'yla yapılan anlaşmalar, Akdeniz'deki hak ve hukukumuzu koruma yolunda atılmış isabetli adımlardır. Görüşmekte olduğumuz bu tezkere, Libya'nın istikrar huzur ve güvenliğine destek veren Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını muhafaza eden ve bölgesel barışa katkı veren bir tezkeredir. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ile askerî iş birliği anlaşmaları, Doğu Akdeniz'de kazandığımız hareket alanının devamı, bölgede kazandığımız siyasi ve hukuki inisiyatifin sürekliliği, bu tezkerenin güçlü bir iradeyle icrasına dayanmaktadır. Libya'yla imzaladığımız anlaşmalar Yunanistan, Mısır, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi'ni paniğe sevk etmiştir. Bunlar, yasa dışı örgüt elebaşı Hafter'i âdeta bölgede Türkiye'yi sıkıştırma ve Libya'yı kaos içinde tutma projelerinin taşeronu olarak görmektedirler. Öyle ki Yunanistan'dan bir bakan savaş suçlusu Hafter'le görüşmeye dahi gitti” diye konuştu.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hamitoğulları Oruç, Libya muhtırasının Meclis’te görüşüldüğünü ve HDP grubu olarak ‘hayır’ dediklerini hatırlatarak, “Alelacele bir biçimde Libya'yla güvenlik ve askerî iş birliği anlaşması geldi; yine, Meclis, neredeyse olağanüstü koşullarda bir toplantıyla bunu Genel Kuruldan AKP ve MHP oylarıyla geçirdi. Yine, aynı biçimde -ben tüzük tartışmasını bir kenara bırakarak söylüyorum- Meclisin bu şekilde, olağanüstü bir şekilde toplanmasını yadırgadığımı belirtmek isterim. Evet, değerli arkadaşlar, biz şunu baştan ifade etmek istiyoruz: Bu tezkereye net bir biçimde ‘hayır’ diyoruz çünkü bu tezkere bu iktidarın dış siyasette muhteşem başarısızlığının ve değerli yalnızlığının bir kez daha tescil edilmesi anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri Aytun Çıray, tezkereye yönelik olarak, “Libya'ya güç gönderilmesine izin hakkındaki tezkereye karşı çıkmamızın vicdanımız açısından başka güçlü nedenleri de var. Türk Silahlı Kuvvetleri Ulusal Mutabakat Hükûmetinin daveti vesile edilerek bölgeye gönderildiğinde Türkiye'nin bütün Libyalılar gözünde iç savaşın etkin bir tarafı olacak olmasıdır. Bu, ayrıca ülkemizi ve milletimizi Arap coğrafyasında bir nefret objesi hâline getirecektir. Yüce Meclisimiz izin tezkeresine bir başka açıdan daha geçit vermemelidir; bu da Suriye rejim güçlerinin Rusların da desteğiyle İdlib'de hâkimiyet kurmak üzere olmalarıdır” şeklinde konuştu.





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