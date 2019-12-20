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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
TBMM’de ikramlar yarıştı

TBMM’de ikramlar yarıştı

şentop ikram etmesi

Yarış Çiğ Köfte Milletvekili Muhalefet 

-Genel detay
-Çiğ köfte ikramı

( ANKARA ) - ANKARA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ikramlar yarıştı. TBMM Genel Kurulu’nda 2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop yemek arası vermesinden sonra iktidar kulisinde 400 kilogram Maraş dondurması ve Kahramanmaraş’a özel tatlar ile muhalefet kulisinde çiğ köfte ikram edildi. Maraş dondurması ve Maraş ürünlerini TBMM Kahramanmaraş milletvekilleri, çiğ köfteyi ise CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere ikram etti. Şentop, kuliste milletvekillerine dondurma ikram etti.
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