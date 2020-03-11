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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM’de corona virüsüne karşı önlemler alınıyor

TBMM’de corona virüsüne karşı önlemler alınıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi corona virüsüne karşı önlemler alınıyor. TBMM Ziyaretçi Kabul binası corona virüsüne karşı ilaçlandı. Teknik ekipler ziyaretçi binasında, ziyaretçilerin binaya girdiği kısımda ilaçlama çalışması yaptılar. Ekipler, hidrojen peroksit bileşiği olan tozu binaya püskürttüler ve sıvı dezenfektan ile temizlik yaptılar. (AUÖ

Ziyaretçiler Corona Virüsü 

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