- TBMM’de Atatürk’ün vasiyeti tartışması



- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Atatürk’ün vasiyeti tartışması çıktı. AK parti Grup başkanvekili Mehmet Muş, “Türkiye'nin kanunları bellidir, Türkiye'nin mevzuatı bellidir, bu mevzuat ve kanunlar çerçevesinde hareket edilir ve herkes bu kanunlara uygun şekilde fiillerini ve sorumluluklarını yerine getirmekle karşı karşıyadır. Burada İş Bankası hisseleriyle alakalı tartışmada da kanun ve nizam, hukuk ne diyorsa o olacaktır” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri devam ediyor. AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Ahmet Özdemir, hem İş bankası hem de CHP’ye açılan davaları hatırlatarak, 2002 yılında ve 2004 yılında açılan davalarda Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve bir mirasçı Cumhuriyet Halk Partisi’nden hisselerini istediğini ifade etti.

Özdemir, “Cumhuriyet Halk Partisi altı yıl süreyle bu hisselerin bedelini ödememiş ama tevdi mahalli tayin ederek bunu bir yerel mahkemede depo etmiş. Şimdi, Siyasi Partiler Kanunu'nda bir hüküm var, 67'nci maddede: ‘Partiler ticari faaliyetlerde bulunmaz’ diyor. Türk Ticaret Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre de bankacılık faaliyeti bir ticari iş. Dolayısıyla aslında Cumhuriyet Halk Partisi bir ticari faaliyette bulunmuş oluyor her ne kadar söylediklerinin doğru olduğunu farz edersek, bu paradan bir gelir elde etmiyorsa da. Ama şu var: Cumhuriyet Halk Partisinin İş Bankasının yönetimine verdiği isimler var, bu isimler de buradan ücret alıyorlar. Şimdi bu, bir haksız rekabet diğer partiler açısından” ifadelerini kullandı. CHP Grup başkanvekili Özgür Özel, Atatürk’ün vasiyeti gereği Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna aktarılmaktadır. Kurumların hesaplarına baktığınızda aktarılan paralar amaca uygun kullanılmamakta hatta önemli bir miktar para boşta durduğunu belirterek, “Bu, sizin elinizde perişan edilmiş kurumların sorumluluğundadır. El attığınız İş Bankası Türkiye'nin en büyük, dünyanın ilk 100'deki 96'ncı bankasıdır. Yani nasıl yönetiliyorsa, şu anda ne yapılıyorsa şu andaki, bundan önceki yöneticileri ve bugünkü yöneticileri ne yapıyorlarsa doğru yapıyorlar ki Türkiye'nin en kârlı bankasıdır, dünyanın göz bebeği ilk 100'ün 96'ncı sırasındadır. Ama siz bu iyi işleyen kurumu bir şekilde tartışmaya açarak, bir şekilde o konuda şüphe yaratarak Türkiye'nin en büyük bankasına çökülebileceği, el konulabileceği izlenimini yaratarak hem İş Bankasına hem Türkiye ekonomisine hem Türkiye'nin dünyadaki algısına zarar vermeye devam ediyorsunuz” diye konuştu.

Mehmet Muş,şöyle konuştu: “ Türkiye'nin kanunları bellidir, Türkiye'nin mevzuatı bellidir, bu mevzuat ve kanunlar çerçevesinde hareket edilir ve herkes bu kanunlara uygun şekilde fiillerini ve sorumluluklarını yerine getirmekle karşı karşıyadır. Burada İş Bankası hisseleriyle alakalı tartışmada da kanun ve nizam, hukuk ne diyorsa o olacaktır.” Muş, CHP’ye Atatürk’ü kalkan olarak kullanmaktan vazgeçmelerini isteyerek, “Kendi fikirlerinizle çıkın. Milli kahramanlar arasında ayrımcılık yapmayın. Bu ayrımcılık dilinden vazgeçin. Kendinizi milletin efendisi olmaktan vazgeçin. Halen akıllanmadınız” şeklinde konuştu.

Özel, Muş’un kendilerine akıl verme haddi olmadığını belirterek, “Atatürk tartışmasını bütçe görüşmesinde Sayıştay üzerine konuşulurken Atatürk’ün vasiyetine saldıran milletvekillinden sor. Atatürk’e karşı ülkenin Diyanet İşleri Başkanı tutun, Genelkurmay Başkanı’na kadar gidip akit diye Atatürk’e her gün nefret söylemlerinde bulunan bir gazetenin yazarını ziyaret eden Genelkurmay Başkanı’na kadar ve ‘Atatürk’e zerre muhabbet besleyen yanıma gelmesin ‘diyen adama gözümüze sokar gibi ziyaret yapan Genel Başkanları’na kadar Atatürk’e yapılan saldırıya çanak tutan kolaylaştıran bu siyasete karşı Cumhuriyet Halk Partisi aslan gibi Atatürk’ü de, onun eserlerini de, devrimlerini korumaya devam edecektir” ifadelerini kullandı. (AUÖ - BC -

