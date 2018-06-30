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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
TBMM'de 27. dönem milletvekillerinden 33 milletvekili kayıt yaptırdı

TBMM'de 27. dönem milletvekillerinden 33 milletvekili kayıt yaptırdı

Sarıaslan kayıt yaptırması

( ANKARA )- CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan kaydını yaptırdı ANKARA

Milletvekili 


-. TBMM'de 27. dönem milletvekili kayıtları devam ediyor. Salı günü başlayan kayıtlarda bugüne kadar mazbatalarını alan 33 milletvekili kaydını yaptırdı. Ailesi ile birlikte gelen CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan kaydını yaptırdı.
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