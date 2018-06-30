TBMM'de 27. dönem milletvekillerinden 33 milletvekili kayıt yaptırdı



-. TBMM'de 27. dönem milletvekili kayıtları devam ediyor. Salı günü başlayan kayıtlarda bugüne kadar mazbatalarını alan 33 milletvekili kaydını yaptırdı. Ailesi ile birlikte gelen CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan kaydını yaptırdı.

