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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
TBMM'de 10 Kasım töreni

TBMM'de 10 Kasım töreni

Gök çelenk koyması

Saygı Duruşu 

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
-Genel detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.
TBMM'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programına TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM İdare Amirleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve diğer yetkililer katıldı.
TBMM Başkanvekili Gök'ün Atatürk anıtına çelenk koymasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. (AUÖ
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