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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
TBMM Başkanvekili Aydın: 'Sınır dışında da aynı kararlı mücadeleyi sürdürüyoruz' - ADIYAMAN

TBMM Başkanvekili Aydın: 'Sınır dışında da aynı kararlı mücadeleyi sürdürüyoruz' - ADIYAMAN

TBMM Başkanvekili Aydın: "Sınır dışında da aynı kararlı mücadeleyi sürdürüyoruz" - ADIYAMAN

- TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz'u evinde ziyaret etmesi - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın açıklamaları - Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz'un açıklamaları"Sınır dışında da aynı kararlı mücadeleyi sürdürüyoruz" - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "(Terörle mücadele) Türkiye'nin ortaya koyduğu bir tavır var, sadece sınırlarımızın içinde değil, sınır dışında da aynı kararlı mücadeleyi sürdürüyoruz"ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, terörle mücadele konusunda, "Sadece sınırlarımızın içinde değil, sınır dışında da aynı kararlı mücadeleyi sürdürüyoruz." dedi.
Aydın, Adıyaman 'ın Besni ilçesine bağlı Ören köyünde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Umut Yavuz'u evinde ziyaret etti.Bir süre evin bahçesinde Gazi Umut Yavuz'un babası Çavuş Yavuz ile sohbet eden Aydın, gaziye acil şifalar diledi.Ziyarette konuşan Aydın, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını, gazilerin acılarını dindireceklerini belirtti.
Terörle ilgili kararlı bir duruş sergilediklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:"Türkiye'nin ortaya koyduğu bir tavır var. Sadece sınırlarımızın içinde değil, sınır dışında da aynı kararlı mücadeleyi sürdürüyoruz. İnşallah acılarınızı dindireceğiz. Sizlerden Allah razı olsun. Bu vatan uğruna gerçekten canınızı siper ettiniz. Siz yaralandınız aynı operasyonda 11 şehidimiz oldu. Onlardan da Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin." - "Kaldığımız yerden devam edeceğizYaşanan çatışmayı anlatan Gazi Yavuz ise "Yaralandık ama şükürler olsun yine Rabbim ayağa kalkmayı nasip etti. İnşallah sağlığıma kavuşursam tekrar gideceğim ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlarım da beni bekliyor. Ben de onların arasına katılmak istiyorum. Tekrar kamuflajımı giymek istiyorum." diye konuştu.

Gaziler Şehit Terörle Mücadele Çatışma Sınır Dışı 

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