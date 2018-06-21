TBMM Başkanvekili Aydın: “İnce su kaynatıyor”

-Ahmet Aydın'ın konuşması



( ADIYAMAN )- “İnce ne söyleyeceğini, nasıl konuşacağını bilmiyor. Omurgadan uzak haddini aşan ifadeler kullanıyor”- “Kardeşi dahi olsa millete kurşun sıkıyorsa gözünün yaşına bakmayız” ADIYAMAN



- TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman’da yürüttüğü seçim çalışmalarında gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP’nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce için, “Su kaynatıyor” dedi.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikaları gezen ve işçiler ile sohbet eden TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 24 Haziran seçimleri için işçilerden oy istedi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, ziyaret esnasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Ahmet Aydın, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin polis memuruna telefonda ağza alınmayacak sözler söylediği ile ilgili soru üzerine, “Biz bunların cibilliyetini biliyoruz, geçmişini de biliyoruz. Yani artık son demlerinde Sayın İnce, şimdiden zaten yenilgiyi görüyor. Birinci turda bu işin biteceğini ve milletin sandıkta kendilerine ciddi bir ders vereceğini görüyor. Bu anlamda da adeta su kaynatıyor. Ne söyleyeceğini, nasıl konuşacağını bilmiyor. Her gün farklı bir role bürünüyor, kişilikten, kimlikten uzak, omurgadan uzak, bu anlamda da maalesef çok haksız çok haddini aşan söylemlerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu gören aziz milletimiz sandıkta gereken cevabı verecektir” dedi.

HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın kardeşi Nurettin Demirtaş’ın Kandil’de öldürüldüğüne ilişkin ise Ahmet Aydın, “Kim olursa olsun, kardeşi dahi olsa, kim olursa olsun eğer bu millete kurşun sıkıyorsa, bu millete namluyu uzatıyorsa, terör yapmak suretiyle milleti tehlikeye sokup, tehdit ediyorsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayız. Terör odakları terör örgütleri, bütün bu terör odaklarına karşı, bütün terör örgütlerine karşı, terör eylemlerine karşı HDP başta olmak üzere herkesin safını net bir şekilde ortaya koyması lazım. İşte bu anlamda İyi Parti’nin FETÖ ile arasına çok net bir şekilde mesafe koyması lazım. Yine HDP’nin PKK ve diğer türevlerine ilişkin olarak, diğer tere örgütlerine karşı mesafesini koruması lazım” diye konuştu.

Aydın, açıklamasının diğer kısmında Türkiye’ye ekonomik baskı yapılmaya çalışıldığını ancak Türkiye’nin bununda üstesinden geleceğini vurguladı. (AHM)

