TBMM Başkanvekili Aydın: 'Bu millete kurşun sıkıyorsa gözünün yaşına bakmayız' - ADIYAMAN Haberi
TBMM Başkanvekili Aydın: "Bu millete kurşun sıkıyorsa gözünün yaşına bakmayız" - ADIYAMAN - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın konuşmaları - Aydın'ın vatandaş ziyaretleri"Bu millete kurşun sıkıyorsa gözünün yaşına bakmayız" - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "(Selahattin Demirtaş'ın ağabeyinin Kandil operasyonunda öldürüldüğü iddiası) Bu bilgi doğru ya da doğru değilse de kim olursa olsun, bu kardeşi de olsa, eğer bu millete kurşun sıkıyorsa ve namluyu uzatıyorsa, milleti tehdit ediyorsa, gözünün yaşına bakmayız" - (Muharrem İnce'nin polise hakaret ettiği iddiası) Biz bunların cibilliyetini biliyoruz. Artık son demlerinde Sayın İnce. Herhalde şimdiden zaten yenilgiyi görüyor. Birinci turda bu işin biteceğini ve milletin sandıkta kendilerine ciddi ders vereceğini görüyor. Bu anlamda da artık su kaynatıyor. Ne söyleyeceğini, nasıl konuşacağını bilmiyor"ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyinin Kandil operasyonunda öldürüldüğü iddiasına ilişkin, "Bu bilgi doğru ya da doğru değilse de kim olursa olsun, bu kardeşi de olsa, eğer bu millete kurşun sıkıyorsa ve namluyu uzatıyorsa, milleti tehdit ediyorsa gözünün yaşına bakmayız." dedi. Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Dağtekin ve Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ile Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren tekstil firmalarını ziyaret etti.Ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aydın, kentte son dönemlerde 4 OSB kurulduğunu anımsattı.Aydın, Adıyaman ile Türkiye'nin de büyüdüğünü belirterek, "Türkiye, 2017'nin en çok büyüyen ekonomisi oldu. 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 ile dünyanın en çok büyüyen ekonomisi oldu. İhracatını 5 kat artırdı. Dünyadaki 10 mega projenin 6'sı Türkiye'de yapılıyor. Bugün Türkiye'yi son 15 senede 3,5 kat büyütmüşüz. Ekonomik olarak bu kadar büyürken, terörle mücadelede bu kadar olumlu sonuçlar elde edilirken, bakıyorsunuz bir gecede dolar yükseltilmeye çalışılıyor. Ekonomi büyürken nasıl oluyor da kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin kredi notunu aşağı çekmeye çalışıyor. Bu da bir ekonomik operasyondur. Bu millet bugüne kadar nasıl bu oyunları bozduysa, bundan sonraki süreçte de yine bu oyunları bozacaktır." diye konuştu. - "Terörle mücadele sürecekTürkiye'nin terörle mücadelesini etkili ve kararlı şekilde sürdürmeye devam edeceğini vurgulayan Aydın, şunları söyledi:"Kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, adı sanı ne olursa olsun bütün terör örgütlerine karşı, tüm teröristlere karşı, aynı hassasiyetle, aynı kararlılıkla etkin mücadeleyi sürdüreceğiz. Geçmişte ülkemiz sınırlarında dahi karakollarımız zaaf içindeyken, bugün hem içeride hem de dışarıda tüm terör örgütlerine karşı eş zamanlı ve kararlı mücadele devam ediyoruz. Cerablus, Bab ve Afrin'de nasıl temizlik operasyonu yaptığımızı bütün dünya görüyor. Türkiye'yi bu anlamda takdir ediyorlar.""Kandil'e gireceğiz dedik ve giriyoruz." ifadesini kullanan Aydın, Türkiye'nin artık güçlü bir devlet olduğunu herkesin görmesi gerektiğini kaydetti. Aydın, bütün terör odakları ve örgütlerine karşı HDP başta olmak üzere, herkesin safını net şekilde ortaya koymasını isteyerek, "Eğer siyaset yapıyorsanız teröre yandaşlık yapamazsınız. Eğer siyasetle sorunları çözmek istiyorsanız ve demokrasi diyorsanız şiddetle aranıza mesafe koymak zorundasınız." dedi. - Demirtaş'ın ağabeyinin öldürüldüğü iddiasıBir gazetecinin, "Selahattin Demirtaş'ın kardeşinin Kandil'de vurulduğuna ilişkin iddialar hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Aydın, "Bu bilgi doğru ya da doğru değilse de kim olursa olsun, bu kardeşi de olsa, eğer bu millete kurşun sıkıyorsa ve namluyu uzatıyorsa, milleti tehdit ediyorsa, gözünün yaşına bakmayız." dedi. Aydın, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin polise telefonda hakaret etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu da şöyle yanıtladı:"Biz bunların cibilliyetini biliyoruz. Artık son demlerinde Sayın İnce. Herhalde şimdiden zaten yenilgiyi görüyor. Birinci turda bu işin biteceğini ve milletin sandıkta kendilerine ciddi ders vereceğini görüyor. Bu anlamda da artık su kaynatıyor. Ne söyleyeceğini, nasıl konuşacağını bilmiyor. Her gün farklı role bürünüyor. Kişilik ve kimlikten uzak. Bu anlamda çok haksız ve haddini aşan söylemlerinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu gören aziz milletimiz de gereken cevabı verecektir."