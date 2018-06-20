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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM Başkanvekili Aydın : ' ABD'nin F-35 kararı uluslararası hukuka uygun değildir' - ADIYAMAN

TBMM Başkanvekili Aydın : ' ABD'nin F-35 kararı uluslararası hukuka uygun değildir' - ADIYAMAN

TBMM Başkanvekili Aydın : " ABD'nin F - 35 kararı uluslararası hukuka uygun değildir" - ADIYAMAN - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın seçim çalışmaları kapsamında, esnaf ve yerel gazete temsilcilerini ziyaret etmesi - Başkanvekili Ahmet Aydın'ın konuşması"ABD'nin F - 35 kararı uluslararası hukuka uygun değildir" - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "ABD'nin F - 35 kararı uluslararası hukuka uygun değildir. Hem dostluğa hem müttefikliğe sığmaz"ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "ABD'nin F - 35 kararı uluslararası hukuka uygun değildir. Hem dostluğa hem müttefikliğe sığmaz." dedi.
Aydın ve beraberinde AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, Kahta ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında, esnaf ve yerel gazete temsilcilerini ziyaret etti.Aydın, ziyaretlerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Senatosunun F - 35 kararına tepki göstererek, ABD'nin bir yandan Münbiç'te Türkiye ile hareket etmesi, bir yandan Türkiye'ye F - 35 satışını yasaklayan tasarının kabul edilmesinin çelişki olduğunu söyledi.

Terör örgütlerine tırlar dolusu silah veren ABD'nin bu kararının kabul edilecek bir tarafının olmadığını ifade eden Aydın, şöyle devam etti:"Türkiye, milli menfaatleri doğrultusunda ABD ile yaptığı silah anlaşmalarının benzerlerini birçok ülke ile yaptı. ABD'nin aldığı F - 35 kararının çok iyi irdelenmesi, arka planına iyi bakılması gerekir. ABD, aldığı bu yanlış karardan bir an önce dönmesi gerekir. Münbiç'te ABD ile beraber ortak hareket ediyoruz. Olumlu sonuçlar alıyoruz ve Münbiç'i terör örgütlerinden temizlemeye çalışıyoruz. Fakat ABD'nin F - 35 kararı uluslararası hukuka uygun değildir. Hem dostluğa hem müttefikliğe sığmaz."Amerika'nın terör konusunda sürekli çifte standart oynadığını, bunu doğru bulmadığını belirten Aydın, Amerika'nın Türkiye ile terör örgütleri arasında bir tercih yapması gerektiğini, ya terörden yana ya da dost ve müttefik olarak gördüğü Türkiye'den yana olmasını istedi. - "ABD, samimi bir duruş sergilemesi lazımAydın, Amerika'nın ellerinin arasına başını koyması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:"ABD, barıştan, savaştan, meşru olan devletler ya da devletlere karşı taşeron olarak kullanılan terör örgütlerinden yana mı olacak? Bu tavrını net olarak ortaya koyması lazım. ABD, samimi bir duruş sergilemesi lazım. Amerika'nın bizim başka ülkeler ile yaptığımız anlaşmalardan dolayı anlaşmayı bozması doğru değildir."

Muhabir Yerel Gazete Uluslararası Nato 

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