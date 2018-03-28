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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: 'İnsan hayatının kalitesinin, düşünceleri ve aldığı kararların kalitesiyle ölçülüyor. Düşüncelerin hammaddesinin bilgi, bilginin kaynağı da kitaptır' Haberi

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: 'İnsan hayatının kalitesinin, düşünceleri ve aldığı kararların kalitesiyle ölçülüyor. Düşüncelerin hammaddesinin bilgi, bilginin kaynağı da kitaptır' Haberi

Aydın konuşma

Misyon Medeniyetler 

-İşler konuşma
-Genel detay

( ANKARA ) TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: "İnsan hayatının kalitesinin, düşünceleri ve aldığı kararların kalitesiyle ölçülüyor. Düşüncelerin hammaddesinin bilgi, bilginin kaynağı da kitaptır" ANKARA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Ahmet Aydın, "İnsan hayatının kalitesinin, düşünceleri ve aldığı kararların kalitesiyle ölçülüyor. Düşüncelerin hammaddesinin bilgi, bilginin kaynağı da kitaptır" dedi.
TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığınca 54. Kütüphane Haftası dolayısıyla "Kitap ve İnsan" konulu etkinlik düzenlendi.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Medeniyetimiz çok büyük medeniyetler oluşturmuşsa, bilgi sayesindedir, kitap sayesindedir. İnsan hayatının kalitesinin, düşünceleri ve aldığı kararların kalitesiyle ölçülüyor. Düşüncelerin hammaddesinin bilgi, bilginin kaynağı da kitaptır" dedi.
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler de uygarlığın gelişiminde en önemli unsurun bilgi olduğunu belirterek tarihsel sürece bakıldığında bilgiyi üreten ve kullanan toplumların her zaman medeniyetler içerisinde lider konumda olduğunu vurguladı. İşler, "Bilgiye, kitaplara erişimin bu kadar kolay olduğu günümüzde, ülkemizdeki okuma alışkanlığının düşüklüğüne ilişkin tedbirler alınmalı, toplumumuza okuyan bireyler kazandırmak için çalışmalar yürütülmelidir" ifadelerini kullandı.
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