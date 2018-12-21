TBMM Başkanı Yıldırım: 'Ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Biliyorsunuz, Meclis Başkanlığı'na seçildiğimde sayın genel başkan bizi ziyaret etmişti. Bizde ona mukabil bu ziyareti gerçekleştiriyoruz' Haberi

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( ANKARA ) TBMM Başkanı Yıldırım: "Ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Biliyorsunuz, Meclis Başkanlığı'na seçildiğimde sayın genel başkan bizi ziyaret etmişti. Bizde ona mukabil bu ziyareti gerçekleştiriyoruz" ANKARA



- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı.

