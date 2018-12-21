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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
TBMM Başkanı Yıldırım: 'Ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Biliyorsunuz, Meclis Başkanlığı'na seçildiğimde sayın genel başkan bizi ziyaret etmişti. Bizde ona mukabil bu ziyareti gerçekleştiriyoruz'

TBMM Başkanı Yıldırım: 'Ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Biliyorsunuz, Meclis Başkanlığı'na seçildiğimde sayın genel başkan bizi ziyaret etmişti. Bizde ona mukabil bu ziyareti gerçekleştiriyoruz'

Yıldırım'ın açıklamaları

Kabil Genel Başkan 

-Detaylar

( ANKARA ) TBMM Başkanı Yıldırım: "Ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Biliyorsunuz, Meclis Başkanlığı'na seçildiğimde sayın genel başkan bizi ziyaret etmişti. Bizde ona mukabil bu ziyareti gerçekleştiriyoruz" ANKARA

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı.
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