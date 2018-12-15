TBMM Başkanı Yıldırım: “Milletimizi dünya milletler ailesinin liderini yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

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( DENİZLİ )- “Biz eserlerimiz ile konuşuyoruz”- “Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan bir iktidarın mensuplarıyız” DENİZLİ



- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Denizli’de Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan ile katıldığı törende yaptığı konuşmada, al bayrağın gölgesinde huzur içinde Türk milletini dünya milletler ailesinin liderini yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.



Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Denizli’de gerçekleştirilen Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda toplamda 1 milyar 348 milyon 726 bin TL’lik 275 projenin açılışının yapıldığı törene katıldı.

Gerçekleştirilen törende konuşan Yıldırım, Türkiye’de yatırımların devam ettiğini kaydetti.

Hedeflerinin Türkiye’yi alt yapı yatırımlarında dünyanın lider ülkesi yapmak olduğunu kaydeden Yıldırım, “Biz eserlerimiz ile konuşuyoruz. Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan bir iktidarın mensuplarıyız. 16 yıldır Türkiye’nin köylerini, ilçelerini şehirlerini ışıl pırıl yapmak için gayret gösteriyoruz. Bunun ispatı bugün açılışını yaptığımız gibi bugüne kadar yaptığımız binlerce yatırımdır. Denizli’ye toplamda bugün 275 eser kazandırıldı hayırlı olsun. Denizli’ye şehirlerin süper ligine taşıyacak yatırımlar yapıldı. Ekonomide kafa karıştırıcılığına karşı yapılan hamlelere en güzel cevap bu yatırımlardır. Türkiye 780 bin km’ vatan toprağı ve 81 milyon vatan evladı ile birdir, beraberdik ve birlikte Türkiye’dir. Al bayrağın gölgesinde huzur içinde milletimizi dünya milletler ailesinin liderini yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’ye yapılan yatırımlarla birliğimiz beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daha da gelişecek inşallah daha çok çalışıp ülkemizi ve milletimizi 2023 yılı muasır medeniyetler seviyesini ulaştırtacağız” diye konuştu.

Yıldırım’ın ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkarak vatandaşlara seslendi.

